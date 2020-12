Baby-News: Welche Wollny-Tochter ist schwanger?

Silvia Wollny hat die Baby-Bombe platzen lassen! Die 55-Jährige hat verraten, dass sie wieder Oma wird. Die Fans fragen sich nun: Welche Wollny-Tochter erwartet Nachwuchs?

Die Wollnys sind die bekannteste Großfamilie in Deutschland und werden bald noch viel größer. Silvia Wollny hat 11 Kinder und ihre Töchter haben teilweise selbst schon Nachwuchs bekommen. Nun ist erneut ein Baby unterwegs! Denn die 55-Jährige hat mit einem Ultraschallbild verraten, dass sie wieder Oma wird.

Erwarten Sarafina und Peter Wollny ein Baby?

Sofort spekulierten die Fans, welche Tochter ein Baby erwarten könnte. Schon lange wünschen sich Sarafina und Peter Wollny ein Baby – geklappt hat es bisher noch nicht. Die Follower hoffen, dass der Babywunsch des Paares in Erfüllung endlich in Erfüllung gegangen ist. “Herzlichen Glückwunsch den werdenden Eltern”, “Ich hoffe, dass es Sarafina und Peter sind” oder “Herzlichen Glückwunsch ich hoffe, es sind die Beiden die es sich soooo lange wünschen” schreiben die User in den Kommentaren.

Sarafina und Peter Wollny haben geheiratet und kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein Kind wünschen. Sogar eine Adoption hat das Paar ins Spiel gebracht, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappen sollte. “Wir wünschen uns auf jeden Fall Kinder. Und wenn es soweit ist, dann ist es soweit”, erklärte Sarafina Wollny im November 2019 im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Doch auch ihre Schwester Sylvana ist eine heiße Favoritin. Mit ihrem Partner Florian hat sie bereits zwei Kinder. Die 20-jährige Calantha hat ebenfalls schon Nachwuchs bekommen. Noch ist nicht bekannt, welche Tochter schwanger ist – doch lange wird das kein Geheimnis bleiben. Zu Beginn des neuen Jahres laufen die neuen Folgen von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” – dann könnte enthüllt werden, wer wirklich Nachwuchs erwartet. Schon gelesen? Schwanger! Baby-Hammer bei den Wollnys