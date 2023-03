Baby-News: Lindsay Lohan ist schwanger!

Lindsay Lohan verkündet eine tolle News aus ihrem Privatleben! Die Schauspielerin erwartet nämlich ihr erstes Kind. Die Babynews hat der Hollywood-Star höchstpersönlich bei Instagram bestätigt.

Die Schauspielerin ist eine echte Skandal-Nudel und ist oft auf Partys unterwegs. Nun dürfte es bei Lindsay Lohan etwas ruhiger werden – aber aus einem süßen Grund: Die 36-Jährige ist nämlich schwanger! Bei Instagram postete Lindsay Lohan jetzt einen Schnappschuss mit der Aufschrift „Coming soon“. „Wir sind gesegnet und aufgeregt“, schrieb Lindsay Lohan. Dazu gab es noch ein süßes Baby-Emoji.

Lindsay Lohan erwartet ihr erstes Kind

Auch ein Sprecher der Schauspielerin hat sich zu Wort gemeldet. „Sie fühlt sich großartig und ist begeistert“ heißt es in einem Statement bei Page Six. Lindasy Lohan hat sich auch in einem ersten Interview zu ihrer Schwangerschaft geäußert. „Wir sind sehr gespannt auf unser neues Familienmitglied und freuen uns auf diesen neuen Lebensabschnitt“, freut sie sich gegenüber TMZ.

Die „Mean Girls“-Darstellerin war erst kürzlich auf der New Yorker Fashion Week zu sehen. Dort wirkte die Schauspielerin extrem glücklich – von früheren Exzessen keine Spur. Im Jahr 2021 haben Lindsay Lohan und Bader Shammas. „Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Er hat mich gefunden und wusste, dass ich Glück und Anmut finden wollte, alles zur gleichen Zeit“, schwärmte die Schauspielerin damals. Das Baby macht das Familien-Glück perfekt.