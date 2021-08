Baby ist da: Scarlett Johansson ist wieder Mama geworden!

Die Schauspielerin Scarlett Johansson hat mit ihrem Colin Jost ihr zweites Kind bekommen. Nun hat sie auf den sozialen Netzwerken nicht nur das Geschlecht, sondern direkt den ganzen Namen verraten. Wie das Baby der beiden wohl heißen wird?

Die Gerüchteküche um die beiden brodelte ordentlich. Lange wusste man nicht genau, ob die beiden wirklich ein Baby erwarten und ob die Gerüchte, um die Schwangerschaft von Scarlett Johansson, auch wirklich wahr sind. Doch nun hat sich das Ganze bestätigt. Die beiden haben sich nämlich via Instagram zu Wort gemeldet.

Das ist der Name und das Geschlecht

Zurzeit gibt es in Hollywood einiges an Liebes- und Babynews – unter anderem nun auch von Scarlett Johansson. Die Schauspielerin hat nämlich nun ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Colin Jost teilte nun die süße Neuigkeit via Instagram mit. “Ok ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr“, veröffentlichte er einen Post auf seinem Profil.

Scarlett Johanssons erstes Kind

Für Scarlett Johansson war es nicht die erste Geburt. Sie brachte nämlich schon 2014 ein Baby zur Welt. So bekam sie mit Romain Duriac eine gemeinsame Tochter. Kurz nach der Geburt heirateten die beiden. Doch das Eheglück hielt nicht lang, schon nach zwei Jahren ließen sich die beiden wieder scheiden. Nun ist sie seit Oktober letzten Jahres mit Colin Jost verheiratet. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars machen heute etwas ganz anderes!