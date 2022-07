Baby ist da: Anne Wünsche hatte eine Sturzgeburt!

Anne Wünsche ist erneut Mama geworden. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ und ihr Partner Karim konnten am Freitag ihren Sohn Sávio Elio begrüßen. Die Geburt lief jedoch nicht ganz nach Plan.

Die Beauty ist total glücklich, dass ihr Sohn endlich das Licht der Welt erblickt hat. Bei der Entbindung gab es jedoch Komplikationen und deshalb fühle sie sich noch sehr schwach. Bei Instagram hat der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star jetzt verraten, dass es ziemlich turbulent zuging. Denn die Influencerin hatte eine Sturzgeburt und verlor mehr als einen Liter Blut.

Anne Wünsche verlor ein Liter Blut

„Es war eine Sturzgeburt, also innerhalb von 30, 40 Minuten war er da. Die Fruchtblase ist auf einmal geplatzt und es fing sofort an mit richtig heftigen Wehen“, verriet die 30-Jährige in dem sozialen Netzwerk. Da es deshalb sehr schnell ging, hat es Karim gerade so zur Geburt geschafft: „Und dadurch, dass das alles so schnell verlief, war es auch für Sávio zu schnell. Das heißt, er konnte sich gar nicht richtig – er hat dann Atemprobleme gehabt.“ Die Sturzgeburt zerrte an den Nerven von Anne Wünsche. „Ich habe einen Liter Blut verloren – normal ist so die Hälfte und dementsprechend geht es mir auch. Ich bin super, superschwach“, so die Influencerin.

Anne Wünsche hat im Oktober 2021 verkündet, dass sie erneut ein Baby erwartet. Dazu postete sie einen Clip mit einem positiven Schwangerschaftstest und brach dabei vor Freude in Tränen aus. Die Suche nach einem Namen gestaltete sich jedoch alles andere als einfach. „Ich dachte wirklich, wir werden uns niemals einig. Denn die Namen, die ich gut fand, fand Karim nicht gut und die Namen, die er gut fand, fand ich nicht gut. […] Dann kam er plötzlich mit einem Vorschlag, der mir richtig gut gefiel: Sávio", verriet die frühere Soap-Darstellerin.