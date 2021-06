Baby-Hammer: Sarah Engels ist schwanger!

Erst kürzlich gaben Sarah Engels und Julian Büscher bekannt, sich das Ja-Wort gegeben zu haben. Nun kommt die nächste Überraschung: Die Sängerin ist schwanger und erwartet ein Baby!

Im kleinen Kreis gaben sich Sarah Engels und Julian Büscher haben geheiratet und sich das Ja-Wort gegeben. Doch das war noch längst nicht alles: Sarah Engels ist nämlich schwanger und erwartet ein Kind! Die tolle Baby-News gab die Sängerin jetzt in einem Post bei Instagram bekannt.

Sarah Engels erwartet wieder ein Baby

„Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten“, schrieb Sarah Engels in dem sozialen Netzwerk. Dazu teilte sie einen süßen Hochzeitsclip. Im Hochzeitskleid hat man ihr die Schwangerschaft noch nicht angesehen.

Sarah Engels ist mit Julian total happy – und bald sind sie eine kleine Familie. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen . Dieses Video rührt uns jedes Mal wieder zu Tränen weil dieser Tag zeigt einfach genau wer und was wir sind . Es zeigt was im Leben zählt und das so viele kleine Dinge eigentlich so unwichtig erscheinen wenn man weiß man hat eine Familie , eine Familie die einen liebt . Wunder geschehen … man muss sie nur erkennen", heißt es weiter in dem Post.