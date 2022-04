Axel Stein: Was macht der Comedian eigentlich heute?

Als damals noch Stefan Raab vor der Kamera aktiv war und viele seiner Formate im Fernsehen liefen, war meistens auch Axel Stein dabei. Mit seiner Art brachte er viele Menschen vor den Fernsehgeräten zum Lachen. Doch macht er das eigentlich immer noch oder ist er in seiner Karriere abgebogen?

Wer nur etwas die Comedy-Szene früher verfolgt hat, dem ist der Name Axel Stein sicher ein Begriff. Er war nämlich in unzähligen TV-Formaten zu sehen und dazu gingen seine Witze auch im Internet komplett viral. Allein auf YouTube findet man da sehr viel. Doch was macht er eigentlich heute?

Das frühe Debüt von Axel Stein

Axel Stein wurde am 28. Februar 1982 in Wuppertal geboren und stand schon bereits mit gerade einmal zwölf Jahren auf der Bühne – das war 1994. Wenige Jahre später sah man ihn in „Hausmeister Krause“. Die Serie war ein voller Erfolg und der Comedian schaffte seinen ersten kleinen Durchbruch. Danach war er noch in vielen anderen Serien, Filmen und TV-Formaten zu sehen, sodass er eigentlich gar nicht mehr aus der Fernseh- und Filmbranche wegzudenken war. Doch was macht er eigentlich heute? Immerhin wurde es relativ still um ihn, seitdem Stefan Raab seine Fernsehkarriere an den Nagel gehangen hat.

Das macht der Comedian heute

Auch heute entdeckt man ihn noch vor der Kamera. So spielte er im letzten Jahr in den Filmen „Zero", „Crime Game" und „Die Wolf-Gäng" mit. In Serien kann man ihn aber auch entdecken. So ergatterte er Rollen in „"Ein Fall für zwei", „Einstein" und „Professor T.". Das war aber noch lang nicht alles. Axel Stein tritt auch noch in Fernsehformaten auf. So brachte er viele Menschen durch seine Auftritte in „Joko & Klaas gegen ProSieben", „Das Duell um die Welt" und „Celebrity Hunted" zum Lachen. Letzteres ist allerdings nur mit Amazon Prime zu sehen.