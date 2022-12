Avatar: Gibt es die Landschaft aus dem Film wirklich?

„Avatar – Aufbruch nach Pandora“ kam 2009 in die Kinos und zählt zu einer der erfolgreichsten und teuersten Filme überhaupt. Im Jahr 2022 kam mit „Avatar: The Way of Water“ der zweite Teil raus. Doch gibt es die atemberaubende Landschaft aus dem Film eigentlich wirklich? KUKKSI verrät die Drehorte der beiden Filme!

Der Film „Avatar“ beeindruckt vor allem durch die atemberaubende Landschaft – und das in allen beiden Teilen. „Aufbruch nach Pandora“ spielt im Jahr 2154. Die Menschen wollen den Rohstoff Unobtainium auf Pandora abbauen. Die Ureinwohner verteidigen jedoch ihre Heimat. „Avatar: The Way of Water“ kam am 14. Dezember 2022 in die Kinos und ist der Start von insgesamt vier Fortsetzungen der Reihe.

Das sind die Drehorte von „Avatar“

„Avatar – Aufbruch nach Pandora“

Große Teile von „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ wurden in einem Studio gedreht. Es gab aber auch real gedrehte Aufnahmen, welche mit den computeranimierten Szenen perfekt kombiniert wurden. Damit die Schauspieler sich bestmöglich auf ihre Rollen vorbereiten konnten, unternahm James Cameron mit den Darstellern eine Reise nach Hawaii. Gedreht wurde schließlich auf Oʻahu. Die Insel ist 64 Kilometer lang und 42 Kilometer breit und ist auch das wirtschaftliche Zentrum Hawaiʻis. Zu einer der bedeutendsten Strände zählt Waikīkī, welches auch als „Metropole der Südsee“ bezeichnet wird. Und auch sonst hat Oʻahu eine atemberaubende Landschaft zu bieten. Die Szenen aus dem Regenwald sind auf Kauai entstanden. Es handelt sich um die viertgrößte Insel Hawaiis und wird auch die „Garteninsel“ genannt. Die Studioaufnahmen entstanden in den Stone Street Studios in Wellington (Neuseeland), gedreht wurde auch in Playa Vista sowie Los Angeles in Kalifornien.

„Avatar: The Way of Water“

Der zweite Teil der „Avatar“-Reihe führt die Zuschauer wieder in die Unterwasserwelt. Der Film bietet zahlreiche faszinierende Effekte, weshalb man diesen auch eher in 3D anschauen sollte. Die Dreharbeiten begannen am 25. September 2017 in Manhattan Beach in Kalifornien.[18] Weitere Dreharbeiten fanden in Los Angeles und in Neuseeland statt. Die Motion-Capture-Szenen fanden unter Wasser statt. Deshalb mussten die Schauspieler auch einen Tauchschein machen. Aber natürlich wurden auch hier zahlreiche Szenen im Studio gedreht.

In China kannst du die Landschaft aus „Avatar“ finden

Das „Wulingyuan“-Areal galt als Inspiration für die „Avatar“-Filme

Zwar wurde „Avatar" nicht in China gedreht, aber wer einen Hauch der Fantasy-Welt erleben will, sollte in die Volksrepublik reisen. Denn das „Wulingyuan"-Areal in China gilt nicht nur als Weltnaturerbe, sondern gilt auch als Vorbild für die „Avatar"-Filme und als Inspiriation für James Cameron. In dem Gebiet befindet sich auch der „Zhangjiajie National Forest Park". Die atemberaubende Landschaft hat eine große Ähnlichkeit mit der Fantasy-Welt aus „Avatar". Die Steinsäulen wurden als „Hallelujah Mountains" umbenannt, welche im Film die fliegenden Gebirge in dem Blockbuster darstellen. Sie werden auch als „Avatar Mountains" bezeichnet.