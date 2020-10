Avatar 2: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen!

Es liegt schon elf Jahre zurück, dass es “Avatar – Aufbruch Nach Pandora” in die Kinos schaffte. Der Film war ein Mega-Erfolg! Nun wurden die Dreharbeiten zum zweiten Teil abgeschlossen und auch der Termin für den Kinostart wurde offiziell bestätigt.

Der Film von Star-Regisseur James Cameron spielte damals 2,78 Milliarden US-Dollar ein. Der Streifen war einer der erfolgreichsten Filme in dem Zeitraum. Bisher mussten die Fans auf eine Fortsetzung warten – bis jetzt! Denn nun wurden die Dreharbeiten zum zweiten Teil abgeschlossen.

Wann kommt Avatar 2 ins Kino?

Ursprünglich war der Kinostart für “Avatar 2” für 2015 geplant. Der Termin wurde auf Dezember 2020 festgesetzt – die Dreharbeiten mussten aufgrund der Corona-Pandemie in Neuseeland jedoch mehrmals unterbrochen werden. Bis der Streifen jetzt nun ins Kino kommt, dauert es noch etwas: Erst am 16. Dezember 2022 soll der Streifen über die Leinwände flimmern. Die Fans können sich auf bekannte Gesichter freuen, denn es sind zahlreiche Darsteller vom ersten Teil wieder am Start – darunter Sam Worthington als Jake Sully, Sigourney Weaver als Dr. Grace Augustine sowie Zoe Saldanaals Neytiri. Zur Handlung ist bisher jedoch noch nicht viel bekannt. Es wurde jedoch angedeutet, dass in der Fortsetzung viel mehr von Pandora zu sehen sein wird, als im ersten Teil.

Der dritte Teil ist bereits fast abgedreht

Und auch die Dreharbeiten zum dritten Teil sind fast abgeschlossen. “Wir sind mit ‘Avatar 2’ zu 100 Prozent fertig und sind ungefähr bei 95 Prozent von ‘Avatar 3′”, verriet James Cameron höchstpersönlich bei Instagram. “Covid hat uns getroffen wie alle anderen auch… Wir haben ungefähr viereinhalb Monate verloren”, so der Regisseur weiter. Ende 2024 soll dann auch der dritte Teil in die Kinos kommen. Doch dabei bleibt es nicht: Weitere Fortsetzungen sind für 2026 und 2028 geplant. Schon gelesen? Avatar: 5 Krasse Fakten zum Film