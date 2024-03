Aufpasser sogar auf dem Klo: So streng sind die Regeln bei LOL!

Endlich darf wieder gelacht werden! Bei Amazon Prime Video ging die fünfte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ an den Start. Die Teilnehmer müssen sich an strenge Regeln halten – sogar auf dem stillen Örtchen.

Kurz vor Ostern hat Amazon Prime Video die ersten beiden Folgen der Erfolgsserie „LOL – Last One Laughing“ online gestellt. Dabei sind wieder zahlreiche Comedy-Größen dabei – darunter Otto Waalkes, Hazel Brugger, Elyas M’Barek, Meltem Kaptan und Ina Müller. Es gilt vor allem eine Regel: Wer lacht, fliegt aus der Show. Das gestaltet sich nicht einfach, wenn Promis über mehrere Stunden in einem Raum eingesperrt werden.

Aufpasser auf dem Klo sollen geheime Absprachen verhindern

Zuletzt hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Teilnehmer sechs Stunden lang, während sie in dem Raum eingesperrt sind, nicht auf Toilette dürfen. Meltem Kaptan räumt mit dem Gerücht auf. „Du darfst auf die Toilette! Ina Müller und ich mussten auch. Das war lustig, weil wir uns gefühlt haben wie festgenommen“, sagt die Comedienne in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Für jeden Star gibt es einen Aufpasser. Der Grund? Es sollen keine geheimen Absprachen getroffen werden oder heimlich gelacht werden. „Es sollte sichergestellt werden, dass keiner miteinander redet. Ina und ich standen am Waschbecken und haben uns die Hände gewaschen und gedacht, was passiert hier mit uns. Wir dachten erst, wir halten das mit unserer Blase alles gut aus. Leider nicht“, so Meltem Kaptan.

Meltem Kaptan spricht über weitere Regeln bei „LOL“

Dann spricht Meltem Kaptan über weitere Regeln: „LOL wird in Echtzeit aufgenommen. Man sieht vorher niemanden. Wir haben zwischen kleinen Trennwänden gesessen, es durfte da auch keiner reden! Dann wurden wir einzeln zum Aufzug gebracht, wir haben uns alle erst in dem Raum gesehen, in dem LOL aufgezeichnet wird. Das macht es so echt fürs Publikum.“

Darum geht es in „LOL: Last One Laughing“

Die sechsteilige Show „LOL: Last One Laughing“ begleitet zehn der beliebtesten Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht …gewinnt! Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kolleg:innen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt. Die Teilnehmer:innen stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.