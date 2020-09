Ashley Tisdale: High School Musical-Star ist schwanger!

Das sind doch echt mal mega tolle Neuigkeiten! Ashley Tisdale ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Das verkündete die “High School Musical”-Darstellerin jetzt bei Instagram.

Bereits vor sechs gab sich das Paar das Ja-Wort in Kalifornien. Nun bekommen die beiden Familiennachwuchs. Gemeinsam mit Ehemann Christopher French erwartet Ashley Tisdale ihr erstes Baby, wie sie jetzt selbst in den sozialen Netzwerken bestätigte.

Ashley Tisdale erwartet ihr erstes Baby

Die Schauspielerin postete dazu ein Bild, worauf ihr Babybauch deutlich zu erkennen ist. Und auch ihr Ehemann postete bei Instagram einen Schnappschuss – dazu schrieb das Paar nichts. Doch ein Bild sagt schließlich auch mehr als tausend Worte. Bereits am 9. September 2020 feiern die beiden ihren sechsten Hochzeitstag. “Chris ist der heißeste Baby-Papa”, schwärmt Ashley Tisdale in einer Insta-Story. Zahlreiche Fans freuen sich riesig für das Paar und können es kaum glauben. Und auch Serienkollegen wie Vanessa Hudgens zeigten sich überwältigt.

Ihren Durchbruch hatte sie mit High School Musical

Ihren großen Durchbruch hatte Ashley Tisdale in “High School Musical”. Unter anderem spielte sie auch in “Hotel Zack & Cody”, “Hannah Montana”, “Girls United: Alles auf Sieg” oder “Scary Movie 5” mit. Laut dem amerikanischen Forbes Magazine zählte die Schauspielerin im Jahr 2008 zu den besten verdienenden Jungschauspielern in Hollywood. Sie arbeitet nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model, Sängerin und Synchronsprecherin.