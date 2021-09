Art Attack: Was macht Beni Weber heute?

Die Bastelshow „Art Attack“ hat Millionen von Kindern verzaubert. Immerhin wurden aus den gewöhnlichsten Haushaltsgegenständen die verrücktesten Sachen gebastelt – und das konnte schon echt faszinierend sein. Doch die Show endetet vor sieben Jahren. Was wohl das Kinderidol Benedikt „Beni“ Weber heute macht?

Über 25 Jahre gab es die Bastelsendung „Art Attack“. Damals war er für super viele Kinder und Jugendliche ein richtiger Held. Doch was macht er eigentlich heute? Ist er immer noch im Fernsehen zu sehen oder hat er sich vielleicht doch eher der Kunst gewidmet? Wir von KUKKSI verraten dir, was Ben heute macht.

Darum ging es in der Sendung

Ben stellte immer die aberwitzigsten und verrücktesten Ideen mit Haushaltsgegenständen vor, um daraus irgendwas zum Spielen zu machen. Da wurden dann zu Hause die unterschiedlichsten Sachen gesucht und herausgekramt, nur um etwas nach zu basteln. Und die Serie entwickelte sich zu einer richtigen Kult-Show. Immerhin gab es sie von 1989 bis 2014. Am Ende eines jeden kleinen Projektes stellte dann eine Büste die Bastelanleitung noch einmal vor. Von 1995 bis 2007 moderierte Benedikt Weber die Show. Doch was macht er eigentlich heute?

Das macht „Art Attack“-Legende Beni Weber heute

Nachdem er bis 2007 bei „Art Attack" zu sehen war, arbeitete er weiter für Disney. Vor allem als Synchronsprecher in den Sprachen Französisch und Englisch war er tätig – und das sogar bei der Serie „South Park". Dort spricht der 47-Jährige Stan Marsh. Sei 2011 ist er auch noch erfolgreicher Kinderbuchautor und hat im gleichen Jahr angefangen als freier Mitarbeiter für das Docutainment-Format Galileo auf ProSieben tätig zu sein. Allerdings nur für zwei Jahre. In diesem Job war er als Außenreporter unterwegs. Ansonsten moderiert er noch eine Menge für Disney und Super RTL. Beispielsweise seit 2014 „Mission Gold! Der Fluch der Maya" für Super RTL, seit 2015 „Europa-Park Junior Club für den Sender Europa-Park und seit 2018 „Die Beni Challenge" für den Disney Channel.