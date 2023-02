Arielle Rippegather: Statement nach geheimen Fotos vor Sex-Club!

Die Gerüchte hat die Freundin von Eric Sindermann selbst in die Welt gesetzt! Ihr Liebster soll angeblich einen Sex-Club aufgesucht haben. KUKKSI wurden Fotos zugespielt: Darauf sind Eric Sindermann sowie Sanja Alena und Arielle Rippegather tatsächlich zu sehen, wie sie in einer Schlange vor einem Sex-Club stehen. Letztere hat sich jetzt in einem Statement bei Instagram zu den geheimen Fotos zu Wort gemeldet.

Huch, was ist denn da bitte bei Eric Sindermann los? Von dem „Ex on the Beach“-Star sind Fotos aufgetaucht, wie er gemeinsam mit den Reality-Stars Sanja Alena sowie Arielle Rippegather vor einem Sex-Club in einer Schlange steht. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Spekulationen, dass es zwischen Eric Sindermann und seiner Freundin Josephine Lehmann nicht gut laufe. Denn der TV-Star postete bei Instagram in einer Story, dass er von seiner Freundin nach einer Absage „enttäuscht“ sei.

Josi selbst hat in einem Kommentar bei Instagram geschrieben: „Sieht man ja, wie traurig du bist, dass ich nicht da bin. Aber Hauptsache in einen Sexclub gehen.“ Oh, oh! Ziehen da etwa dunkle Wolken auf? KUKKSI wurden exklusiv einige Schnappschüsse zugespielt, dass Eric Sindermann einen Sex-Club aufgesucht hat – und zwar mit zwei bekannten Reality-Stars. Denn Sanja Alena und Arielle Rippegather haben ihn begleitet, wie auf Fotos zu sehen ist.

Arielle Rippegather meldet sich bei Instagram zu Wort

Während Eric Sindermann noch schweigt, hat sich Arielle Rippegather jetzt in einem Statement zu Wort gemeldet. „Ich werde mich bestimmt auch niemals zu Sachen äußern, die privat sind“, stellt die Trans-Lady bei Instagram dar. „Mit wem ich irgendwo bin, ist und bleibt meine private Sache! Und besonders, was ich in meiner Freizeit mache. Außer, ich muss mich wehren, „weil mir Unrecht angetan wird'“, heißt es in der Story weiter.