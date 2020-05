Arielle Rippegather spricht über Geschlechts-OP

Arielle Rippegather lebt seit einiger Zeit als Frau! Noch in diesem Sommer steht die nächste Operation für die ehemalige DSDS-Kandidatin an. Der TV-Star hat bei KUKKSI darüber gesprochen, wie sie sich auf den Eingriff vorbereitet.

Das Transgender-Girl hat bereits eine neue Nase und Brüste. Nun steht der größte Eingriff bevor – und zwar die geschlechtsangleichende Operation. Dafür hat sie nun endlich auch das Go von der Krankenkasse. „Ich bin total aufgeregt. Ich habe nach drei Jahren Kampf endlich die Genehmigung von der Krankenkasse für die OP durch. Das Einzige, was man als Transgender bezahlt bekommt, ist die Geschlechtsangleichung. Ich habe jetzt die Kostenübernahme bekommen“, sagt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Es folgt noch eine zweite Operation

Mit der ersten OP ist es noch nicht getan, denn später folgt noch eine Zweite. „Ich konnte jetzt in der Klinik anrufen und habe meinen Termin ausgemacht, den ich auf August vorgezogen habe. Ich kann es nicht mehr abwarten, endlich das neue Lebensgefühl zu haben. Ich soll die Klinik in zwei Wochen nochmal anrufen, ob der Termin wirklich so bleibt. Denn durch Corona sind sehr viele Operationen zum Stillstand gekommen. Die müssen jetzt erstmal aufarbeiten“, erzählt sie uns weiter.

Arielle hat Respekt vor dem Eingriff

„Ich habe große Angst vor der Operation, weil auch viele Risiken bestehen. Und man hat auch ein Jahr mit der Heilung zu tun. Das wird körperlich und seelisch ein ganz großes Ding. Auch, wenn ich mein neues Geschlechtsorgan habe möchte, muss ich mich damit erstmal anfreunden. Ich glaube, der erste Blick nach unten wird erstmal ganz schlimm sein, denn das wird wahrscheinlich wie ein explodierter Schweinekopf aussehen – das ist eben eine Wunde. Das hat noch nicht viel mit dem endgültigen Endergebnis zu tun und man muss sich darauf vorbereiten“, so Arielle Rippegather.