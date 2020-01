Arielle Rippegather: Nasen-OP steht an!

Arielle Rippegather wird immer mehr zur Frau! Nach der Brust-OP (KUKKSI berichtete vor Ort) lässt sich die 29-Jährige nun auch die Nase machen. Micaela Schäfer begleitet sie beim Trip in der Türkei.

Mit ihren Brüsten ist Arielle Rippegather total happy. „Ich finde das Gefühl, jetzt endlich Brüste zu haben, unbeschreiblich toll. Es wurde vorhin mein Verband gewechselt und plötzlich steht das an der Seite so ab, wo vorher nichts war – für mich ist das einfach nur krass. Ich freue mich einfach riesig“, sagte sie uns damals.

Darum reiste Arielle in die Türkei

Nun steht der nächste Eingriff an – diesmal ist die Nase dran. Dafür hat sie eine längere Reise auf sich genommen. „Ich bin total glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, die Nase in der Türkei zu verweiblichen – denn die schönsten künstlichen Nasen kommen einfach aus Istanbul! In Deutschland sind sie alle zu „natürlich “ mit ihren Operationen! Und als Transgender muss man immer noch eine Schippe mehr drauf setzen, um das Männliche verschwinden zu lassen“, erzählt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Micaela Schäfer begleitet sie

„Das Vorgespräch in der Klinik esteight_estetik Istanbul lief einfach perfekt! Besonders glücklich bin ich auch, dass Micaela mich begleitet. Sie ist ja ein absoluter OP-Profi. So eine Freundin an der Seite zu haben tut gut! Ich habe sie schon angesteckt und sie möchte jetzt auch Schönheits-OPs mal das Ausland probieren“, sagt uns die 29-Jährige weiter.