Arielle Rippegather: Hat die Trans-Lady wieder einen Freund?

Arielle Rippegather ist ein erfolgreiches It-Girl und war schon in zahlreichen Reality-Formaten am Start. In der Liebe hat es zuletzt dagegen nicht ganz geklappt – bis jetzt! Denn die Beauty lernt derzeit jemanden kennen.

Arielle Rippegather und Didi Veron haben sich bei „#CoupleChallenge“ vor laufender Kamera getrennt. Während er die ehemalige Beziehung mit eher merkwürdigen Insta-Stories auseinandernimmt, hat die 31-Jährige etwas ganz anderes im Sinn: Sie hat jemanden kennengelernt und ist total happy! „Wir kennen uns seit zwei Jahren und sind gut befreundet. Wir haben uns kennengelernt, als meine Umwandlung startete. Er kannte mich auch schon vorher, wo wir uns aber absolut nicht mochten“, erklärt Arielle Rippegather auf KUKKSI-Anfrage.

Arielle Rippegather befindet sich noch in der Kennlernphase

Zunächst haben sich nur auf Partys gesehen, aber im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus eine gute Freundschaft. „In letzter Zeit hat sich das aber sehr extrem entwickelt und haben gemerkt, da ist irgendwas. Wir sind in einer Kennlernphase und sind noch nicht zusammen“, stellt die 31-Jährige klar. Dass sie sich schon lange kennen, bringt einige Vorteile mit sich: „Ich glaube, weil wir befreundet sind, kennen wir uns schon sehr gut und die Ecken und Kanten des anderen“, gibt sich Arielle Rippegather zuversichtlich.

Darum hält sie ihn aus der Öffentlichkeit bisher raus

Ihren möglichen künftigen Partner will sie aber noch nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Denn Arielle Rippegather hat aus der Vergangenheit gelernt: „Ich halte die Kennlernphase bisher aus der Öffentlichkeit raus, weil wir noch nicht zusammen sind. Ich möchte nicht so vorschnell sein wie bei Didi und will keine fremden Einflüsse zulassen, dass unsere Phase, in der wir jetzt sind, kaputt gemacht wird von außen." Ob sich daraus mehr entwickelt, wird die Zeit zeigen – aber Fakt ist: Sie genießt die Zeit mit ihm in vollen Zügen und verschwendet keinen Gedanken mehr an ehemalige Beziehungen.