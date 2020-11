Arielle Rippegather: Das letzte Bild vor der Geschlechts-OP!

Nun wird es ernst! Für Arielle Rippegather ist es der bisher größte Schritt: Nach zahlreichen Beauty-Eingriffen steht nun die Geschlechtsangleichung an. Die Operation findet am heutigen Freitag in München statt.

Im Jahr 2017 trat Arielle Rippegather noch als Marco bei “Deutschland sucht den Superstar” an. Die 30-Jährige hat sich dazu entschieden, zur Frau zu werden – dafür musste sie viele Hürden überstehen. Denn nicht nur neue Haare, Brüste oder eine Nase mussten her, sondern auch viel Papierkram – wie beispielsweise ihr neuer Name im Personalausweis. Schon lange wartete Arielle Rippegather nun auf diesen Tag – die geschlechtsangleichende Operation. Der Eingriff wird mehrere Stunden dauern. Gegen 7:40 Uhr ging es für Arielle Rippegather in den OP-Saal – kurz davor sind diese Bilder entstanden.

So ging es Arielle kurz vor dem Eingriff

Arielle Rippegather hat gemischte Gefühle: Zwar freut sie sich riesig auf die Geschlechtsangleichung, aber in den vergangenen Tagen litt sie an Panik-Attacken. “Ich bin sehr aufgeregt vor der OP und kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe auch Panik-Attacken, wache auf und bin nass geschwitzt. Ich kann mir das alles noch gar nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Gefühl nach der OP sein wird. Ich bin zwar aufgeregt und panisch, aber die Vorfreude ist auch schon sehr groß”, erzählte die 30-Jährige in einem Interview mit KUKKSI.

"Es wird die heftigste Schönheits-OP, die ich bisher hatte. Das ist ja fast schon mein Hobby geworden. Aber das ist diesmal eine komplette Umwandlung von meinem Geschlechtsteil", sagt sie. Besonders hart für Arielle Rippegather: Wegen der Corona-Pandemie darf sie niemand besuchen. "Mich darf zwei Wochen im Krankenhaus niemand besuchen. […] Ich bin praktisch zwei Wochen komplett isoliert, als hätte ich Corona", offenbart die Blondine. Die User im Netz wünschen ihr viel Kraft.