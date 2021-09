Ariana Grande: Darum trägt sie nie offene Haare!

Die Sängerin Ariana Grande ist eine der größten Künstlerinnen, die es zurzeit überhaupt gibt. Regelmäßig sind ihre Songs in den Charts und ihre Konzerte innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Doch hast du sie schon mal offenen Haaren gesehen? Vermutlich nicht und das hat nämlich auch einen Grund.

Die 28-Jährige trägt immer nur einen hochgebundenen Zopf – zumindest, wenn sie in der Öffentlichkeit steht. Aber warum ist das eigentlich so? Ihre Stylistin hat das Rätsel nun gelüftet – aber auch die Sängerin selbst hat nun verraten, warum sie nie mit offenen Haaren zu sehen ist. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund.

Hier sah man sie noch mit offenen Haaren

Nicht nur durch ihre Musik wurde sie weltweit berühmt. Sondern auch durch die Nickelodeon-Serie ,,Victorious“. Dort spielte sie die Rolle der Cat Valentine und wurde zu einem richtigen Kinder-Idol. Dort sah man sie noch mit ordentlicher Mähne und langen Haaren. Doch für ihre Rolle musste ihre Frisur regelmäßig gebleached und gefärbt werden. Das ist auf Dauer natürlich überhaupt nicht gut und kann Schäden verursachen, die dann für immer bleiben, wenn sie sich die Haare nicht mehr erholen können. “Ihre Haare sind ein Fiasko, zumindest, das, was von ihnen übrig geblieben ist”, verriet der Stylist von Ariana Grande gegenüber dem OK!-Magazin.

Das ist der Grund für ihren Pferdeschwanz

Wenn man die Haare jahrelang so behandelt, dann gehen sie natürlich irgendwann richtig kaputt. Laut ihm seien sie völlig zerstört und schon jetzt sehr licht. Um das alles zu verdecken und zu kaschieren, trägt sie einen hochgebundenen Pferdeschwanz. “Ich habe Extensions, aber ich trage sie in einem Zopf, weil meine echten Haare so kaputt sind. Es würde absolut albern aussehen, wenn ich sie herunterlassen würde“, beichtete die Sängerin selbst auf Twitter vor mehreren Jahren. Schon gelesen? Justin Bieber: So sah er zu Beginn seiner Karriere aus!