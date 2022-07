Are You The One – Reality Stars in Love: Das sind die Kandidaten!

Ab 2. August bekommen bei „Are You The One?“ wieder ganz besondere Singles eine zweite Chance in Sachen Liebe: Dann startet „Are You The One – Reality Stars in Love“ in die zweite Staffel, erneut charmant moderiert von Sophia Thomalla. In den 21 neuen Folgen wird auf RTL+ munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht.

Darunter sind zum Beispiel Zoe Saip (22), bekannt aus „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ oder „Kampf der Realitystars“, Franziska Temme (27), bekannt aus „Der Bachelor“, Cecilia Asoro (26), bekannt aus „Prominent getrennt“ oder „Germany’s Next Topmodel“, Lukas Berghof (30), bekannt aus „Temptation Island VIP“ oder „Take me Out XXL“, Fabio De Pasquale (27), bekannt aus „#Couple Challenge“ sowie Pharrell Harrell (31), bekannt aus „Die Bachelorette Schweiz“ oder „Köln 50667“.

Ihre Liebessuche war bisher vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind. Gemeinsam versuchen 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Das sind die Kandidaten

Cecilia Asoro

Alter: 26

Beruf: Assistenz für körperlich beeinträchtige Menschen

Wohnort: Düsseldorf

TV-Erfahrung: Prominent getrennt (2022), Beauty & the Nerd (2021), Der Bachelor (2019), Take me Out (2018), Germany’s Next Topmodel (2016)

Instagram: @ceciliaasoro

Wenn Cecilia eine Sache gut kann, dann ist es sich in Sachen hineinsteigern und ihren Verstand dabei schlagartig ausschalten. Auch in der Liebe wird sie oft von ihren Emotionen überrollt und regelrecht ferngesteuert. Wenn sie sich auf jemanden einlässt, dann zu einhundert Prozent, aber leider sieht sie durch ihre rosarote Brille viele Warnzeichen nicht und gerät an Männer, die nicht zu ihr passen, ihr nicht guttun oder sie schlichtweg ausnutzen. Findet sie jetzt ihr Perfect Match?

Karina Bauer

Alter: 27

Beruf: Angestellte in der Logistikbranche

Wohnort: Reichshof

TV-Erfahrung: Beauty and the Nerd (2020)

Instagram: @_carry_iwanowna

Karina würde sich selbst als Beziehungstyp einschätzen, obwohl sie bereits seit sieben Jahren Single ist. Karina kann schnell Gefühle aufbauen, wenn ihr jemand gefällt. Sie zieht sich aber auch schnell zurück, sobald sie merkt, dass sie nicht dasselbe zurückbekommt. Generell kommt sie mit Männern oft besser klar als mit Frauen, da sie in ihren Augen einfacher gestrickt sind. Wird sie hier ihr Perfect Match finden?

Lukas Berghof

Alter: 30

Beruf: Industriemechaniker und Model

Wohnort: Bodelshausen

TV-Erfahrung: Temptation Island VIP (2021), Take me Out XXL (2021)

Instagram: @lukasberghof

Lukas hat keinen Bock auf Stress und widmet sich lieber den angenehmen Dingen im Leben: wandern, Fotografie, Körperkunst oder unglaublich schönen Frauen. „Ohne eingebildet zu klingen, aber ich habe immer super hotte Frauen. Ich schaue schon sehr aufs Äußere“, gibt er zu. Mittlerweile möchte er aber auch etwas mehr auf den Charakter seiner Auserwählten achten, denn da war er in der Vergangenheit oft etwas zu nachlässig und hat sich von einer schönen Hülle blenden lassen.

Isabelle Brauneis

Alter: 29

Beruf: Fitnesstrainerin

Wohnort: Taufkirchen

TV-Erfahrung: Are You The One? (2022)

Instagram: @isabelle.denise

Isabelle ist sehr offen, selbstbewusst und hat so gar kein Problem damit über Sex und ihre persönlichen Neigungen zu reden. Kombiniert mit ihrem Aussehen und ihrer Vorliebe für sexy Kleidung würden Männer dann oft nur an „das Eine“ denken, wenn sie sie kennenlernen. Ihr Stempel, ein „Sexobjekt“ zu sein, verletzt sie und wird ihr nicht gerecht. Und vor allem macht es ihr die Suche nach Mr. Right nicht gerade leichter. Sie mag große und trainierte Männer, die auf jeden Fall etwas Dominates ausstrahlen.

Maurice Dziwak

Alter: 23

Beruf: Student und Barkeeper

Wohnort: Oberhausen

TV-Erfahrung: Love Island (2020)

Instagram: @maurice_dziwak

Maurice hat klare Vorstellungen von Richtig und Falsch und erwartet dies auch von anderen. Er hört gern auf sein Herz, ist sehr emotional und hat die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben. Er ist wahnsinnig familiär und wünscht sich nichts mehr als eigene Kinder. Bisher hatte er aber nur Pech mit den Frauen. Dabei wünscht er sich einfach nur eine Frau, die mit ihm durch dick und dünn geht und immer für ihn da ist. Wird Maurice auf Paros ein Perfect Match finden und somit auch eine neue feste Partnerin?

Amadu Effendi Coulibaly

Alter: 25

Beruf: Musiker

Wohnort: Köln

TV-Erfahrung: Love Island (2021), Take Me Out (2021)

Instagram: @realamadu

Nicht nur als Musiker, sondern auch was Frauen angeht, ist Amadu schon gut rumgekommen. Flirten ist für ihn eine reizvolle Challenge, in der er sich gerne selbst herausfordert, indem er sich immer die schönste Frau im Club aussucht. „Ich bin ein kleiner Analytiker, was Frauen angeht. Ich weiß schnell, welche Knöpfe ich drücken muss, um Erfolg zu haben“, sagt er. Aber er kann sich nicht nur gut auf die Frauen einstellen, sondern bringt auch von Natur aus eine große Prise Charme und Aufmerksamkeit mit.

Pharrell Harrell

Alter: 31

Beruf: Koordinator

Wohnort: Xanten

TV-Erfahrung: Die Bachelorette Schweiz (2021), Temptation Island VIP (2020), Köln 50667 (2019)

Instagram: @pharrell_dre

Pharrell hat eine große Klappe und sagt jedem seine Meinung ins Gesicht, das kommt nicht immer gut an. Auf der anderen Seite schwärmt er vom weiblichen Geschlecht: „Frauen, ich liebe Frauen“. Flirttechnisch läuft es für ihn im Club am besten, da kann er tanzen und schon liegen ihm die Girls zu Füßen! Seine bisherigen Beziehungen scheiterten immer an Eifersucht seitens der Frauen, weil sie mit seinem lebhaften und offenen Charakter nicht klargekommen sind. Er möchte seine Traumfrau finden, sie heiraten, ein Haus kaufen, Kinder kriegen und am liebsten ein paar Katzen haben.

Anna Iffländer

Alter: 26

Beruf: Influencerin

Wohnort: Dortmund

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022), Love Island (2020)

Instagram: @annaiff

Bei Love Island haben die Zuschauer:innen Anna als liebe, süße Frau kennengelernt, die sich Hals über Kopf in ihren Mitkandidaten Marc Zimmermann verliebt hat. Doch eigentlich ist sie viel offener und frecher, als es im TV gezeigt wurde. Anna ist eine Partymaus und liebt es vor allem, auf dem Ballermann ordentlich abzufeiern. Für ihre Zukunft wünscht sie sich, sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Ihr Mann sollte ein Gute-Laune-Bär sein wie sie und darf sich nicht zu ernst nehmen.

Gina Kapala

Alter: 24

Beruf: Influencerin

Wohnort: Duisburg

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022), Reality Shore (2021), Temptation Island (2021)

Instagram: @ginaaliciaofficial

Gina weiß, wie man einen Mann um den Finger wickelt und spielt gerne mit ihren Reizen. Darüber hinaus ist sie sehr ehrgeizig und eitel. Sie verfolgt das Ziel, im Leben erfolgreich zu sein und sucht nach einem Partner, der genauso gepolt ist. Außerdem möchte Gina unabhängig sein und legt deshalb auch großen Wert auf finanzielle Absicherung. Sie sehnt sich nach einer Beziehung, die ihr Leben bereichert. Tut sie das nicht, zieht sie schnell weiter.

Fabio De Pasquale

Alter: 27

Beruf: Fitnesstrainer

Wohnort: Berlin

TV-Erfahrung: #Couple Challenge (2021), Temptation Island (2021)

Instagram: @fabio_de_pasquale

Wenn Fabio eine Sache am Herzen liegt, dann seine Freiheit – das wird er nicht müde, immer wieder zu betonen. Er redet ohne Punkt und Komma und ohne Plan, kann nicht stillsitzen und sagt zu kaum einer Party nein. Er lebt sein Leben ohne Hemmungen. Treue ist für Fabio ein dehnbarer Begriff. Er ist ein großer Fan von offenen Beziehungen, weil er findet, dass man sowieso nicht sein Leben lang mit nur einer Person intim werden kann. Deshalb sollte man lieber direkt offen und ehrlich miteinander sein, bevor jemand verletzt wird.

Celina Pop

Alter: 23

Beruf: Verkäuferin im Einzelhandel

Wohnort: Nürnberg

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2021)

Instagram: @celina_pp

Celina ist stolz darauf, dass sie sich von anderen Girls abhebt und findet sie sei natürlicher und authentischer als die meisten. Was die Männer angeht, kann sie sich nicht beschweren: Längere Durststrecken gibt es bei ihr nicht. Allerdings langweilt sie sich schnell mit einem Mann und Celina hat es noch nie ein ganzes Jahr mit einem Partner ausgehalten. Sie fährt sofort die Krallen aus, wenn ihr etwas oder jemand nicht passt. Sie faucht Frauen an, die ihr den Mann streitig machen wollen und kann sich nur schwer von alleine beruhigen.

Zoe Saip

Alter: 22

Beruf: Influencerin und Model

Wohnort: Baden bei Wien

TV-Erfahrung: Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow (2021), Prominent und obdachlos (2021), Kampf der Realitystars (2021), Germany’s Next Topmodel (2018)

Instagram: @zoesalome

Zoe verbindet man direkt mit emotionalen Ausrastern und ganz großem Drama rund um ihre Person. Doch sie sagt von sich selbst, dass sie viel an sich gearbeitet habe. Trotzdem gibt sie zu, weiterhin kein einfacher Mensch zu sein. Ihre Familie, Freunde und Karriere sind das Wichtigste in ihrem Leben – da würde sie sich nie von einem Mann beeinflussen lassen, und auch Sport hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Sie sagt: „Es wurde immer alles für mich gemacht, deshalb erwarte ich das auch beim Flirten. Ich werde gerne erobert!“

Max Schnabel

Alter: 24

Beruf: Fahrschullehrer

Wohnort: Stuttgart

TV-Erfahrung: Take Me Out (2022), Date or Drop (2021), Ex on the Beach (2020), Temptation Island (2020)

Instagram: @maxpirna

Obwohl Max sein Singleleben aktuell ordentlich auskostet, genießt er es auch, in einer Beziehung zu sein. In den letzten vier Jahren hat er einige Frauen über einen längeren Zeitraum gedatet. Er kann schnell Gefühle aufbauen, an seine Traumfrau fürs Leben stellt er jedoch sehr hohe Ansprüche und hofft darauf, dass die Matchmaker ihm niemanden vorsetzen, der gar nicht seinen Vorstellungen entspricht.

Michael Schüler

Alter: 24

Beruf: Fußballer

Wohnort: Leudersdorf

TV-Erfahrung: Couple Challenge Winteredition (2022), Mein Date, mein bester Freund und Ich (2021)

Instagram: @mich_schue

Micha ist ehemaliger Profifußballer und deshalb etwas anders aufgewachsen als viele andere. Seine Kindheit und Jugend hat er hauptsächlich dem Sport gewidmet. Mit 15 ist er zeitweise ausgezogen, hat im Internat gelebt und ist viel herumgekommen. Auch wenn er nach außen nicht so wirkt, findet er, dass ihn das gereift hat und er früh erwachsen geworden ist. Sein Traum ist es, eine schöne Frau zu finden, mit der er sein Leben teilen und eine harmonische, liebevolle Beziehung führen kann.

Franziska Temme

Alter: 27

Beruf: Erzieherin

Wohnort: Kassel

TV-Erfahrung: Der Bachelor (2022)

Instagram: @ziskat

Franziska mag den Blondinen-Stempel gar nicht. Sie beschreibt sich selbst als verpeilt, ein wenig naiv, viel zu lieb und selbstlos und sie redet oft, ohne viel nachzudenken. Dass sie deshalb oft für ein „Dummchen“ gehalten wird, nervt sie ungemein. Ihre offene und freundliche Art wird von Männern oft ausgenutzt. Gerne hätte sie einen Partner, der ihren Familiensinn teilt und tierlieb ist. Trotzdem reizen sie Bad Boys am meisten, die etwas Dominates ausstrahlen, aber trotzdem anständig und loyal sind.

Luca Wetzel

Alter: 25

Beruf: Personal Trainern

Wohnort: Geestland

TV-Erfahrung: Love Island (2020)

Instagram: @luca.wetzel96

Seit sieben Jahren ist Luca schon Single, was vor allem seinen sehr hohen Ansprüchen zuzuschreiben ist. Er hat eine hohe Meinung von sich selbst und ist überzeugt davon, dass seine hohen Ansprüche angemessen sind. Ansonsten ist Luca ein sehr aktiver, reisebegeisterter Mensch. Er ist nicht auf den Kopf gefallen und spricht sechs Sprachen. Da er oft viel Zeit im Ausland verbringt, wäre auch eine Fernbeziehung kein Problem für ihn. Mittlerweile fühlt er sich bereit für eine Beziehung und hat auch den Wunsch, irgendwann eine Familie zu gründen.

„Are You The One – Reality Stars in Love“ zeigt RTL+ ab dem 2. August 2022.