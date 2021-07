Are You The One?: Nackt-Striptease und Mega-Beef in der neuen Staffel!

Die V.I.P.-Edition von „Are You The One?“ geht bei TVNOW an den Start. Die neue Staffel verspricht viel Drama, große Gefühle und selbst ein Nackt-Striptease fehlt diesmal nicht. Und vor allem wird es in den neuen Folgen auch diesmal wieder richtig wild.

Heftige Auseinandersetzungen, verbale Attacken, viel nackte Haut und Liebesspiele im Bett machten „Are You The One?“ zu einem Erfolgshit bei TVNOW. Das Kuppelformat geht nun mit einer V.I.P-Variante in die nächste Runde. Erst kürzlich wurden die letzten Kandidaten der neuen Staffel bekanntgegeben: Diogo Sangre, Finnja Bünhove, Tommy Pedroni und Vanessa Mariposa gehören zu den Liebessuchenden.

Jacqueline Siemsen legt einen heißen Strip hin

Die neue Staffel von „Are You The One?“ startet zwar erst am 8. Juli 2021, aber schon vorab war ein Teaser auf der Streamingplattform online. Schon beim Kennenlernen gibt es zwischen den Singles heiße Küsse und aufregende Flirts. Besonders zwischen Kathleen Glawe und Jacqueline Siemsen scheint es heiß herzugehen. Letztere legt im Laufe der Show sogar einen heißen Striptease hin – und das komplett nackt! Schon jetzt wird klar: Die Singles lassen in der neuen Staffel nichts anbrennen.

Walentina Wünnenberg sorgt für erste Eskalation

Neben Flirts und viel nackter Haut scheint es aber auch diesmal wieder ordentlich zu eskalieren. Besonders Walentina Wünnenberg fährt ihre Krallen aus und macht sich bei den anderen Kandidaten nicht besonders beliebt. „Ich scheiße auf die 10.000 Euro. Dann spiele ich gegen die ganze Gruppe, dann gewinnt keiner das Geld“, sagt die Kandidatin wütend in dem Trailer. Harmonie? Fehlanzeige! Da ziehen wohl ziemlich dunkle Wolken auf.

Die Kandidaten suchen bei „Are You The One?“ ihr „Perfect Match“. Gemeinsam versuchen 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Die neue Staffel von „“Are You The One?“ läuft ab dem 8. Juli 2021 bei TVNOW. Schon gelesen? Are You The One?: Das sind die Kandidaten!