Are You The One?: Hier liegt der Drehort!

„Are You The One? – Reality-Stars in love“ geht bei TVNOW an den Start. Heiße Flirts, Küsse und oder auch verbale Auseinandersetzungen – die neue Staffel hat es in sich. KUKKSI verrät dir, was du zu der VIP-Version wissen musst.

„Are You The One?“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten bei TVNOW und ist ein echter Erfolgshit. In der Show suchen Singles ihr „Perfect Match“. Dabei kam es nicht nur zu heißen Flirts und Sexabenteuern, sondern auch immer wieder Beef oder sogar handgreiflichen Auseinandersetzungen. Nun geht eine VIP-Version der Erfolgsshow am 8. Juli 2021 bei TVNOW an den Start. Und auch diesmal scheint es wieder zu wild zu werden.

Das sind die Kandidaten

Aurelia Lamprecht (24, Love Island 2020)

Alexander Golz (24, Die Bachelorette 2020)

Danilo Sellaro (26. Die Bachelorette Schweiz)

Diogo Sangre (26, Ex On The Beach 2021)

Eugen Lopez (28, Temptation Island 2020 und 2021)

Finnja Bünhove (22), Love Island 2018, Ex On The Beach 2021)

Francesco Gargiullo (27, Love Island 2021)

Melina Hoch (24, Gewinnerin Love Island 2020)

Manuel Schmidt (26, Die Bachelorette 2020)

Jacqueline „Jacky“ Siemsen (31, Temptation Island 2020, Ex on the Beach 2020)

Jamy Schröder (32, Die Bachelorette (Schweiz) 2020)

Jill Lange (20, AYTO 2021)

Josua Günther (26, Love Island 2021)Julia „Jules“ Wohlgemuth (25, Love Island 2018)

Salvatore Vassallo (27, Temptation Island 2019, Paradise Hotel 2020 und Ex on the Beach 2020)

Sarah Milewski (27, Nxt Please, Temptation Island 2019, Temptation VIP 2020)

Stefanie Herrmann (32, Take me Out 2019, Just Tattoo Of Us)

Kathleen Glawe (26, Are you the One? 2021)

Tommy Pedroni (26, Ex On The Beach 2021)

Vanessa Hofinger (28, Ex On The Beach 2021)

Walentina Wünnenberg (21, Ex On The Beach 2020)

Wo ist die Villa? Hier liegt der Drehort

Die VIP-Variante von „Are You The One?" wurde in Griechenland gedreht – genauer gesagt auf der Insel Paros. Die Insel ist für ihre traumhaften Strände und traditionellen Dörfer bekannt. Bei Touristen ist das Island ein echtes Urlaubsparadies! Und klar: Heiße Flirts sind in der Traumkulisse sind total romantisch – die Singles bei „Are You The One?" werden hier wohl voll auf ihre Kosten kommen. TVNOW zeigt „Are You The One" ab dem 8. Juli 2021.