Are You The One?: Es soll eine Promi-Staffel kommen!

TVNOW zeigt das Staffelfinale von “Are You The One?”. Nach dem riesigen Erfolg der Kuppelshow gibt es nun bald nicht nur eine neue Staffel, sondern auch eine Promi-Version.

Bald können auch Promis ihr Perfect Match bei “Are You The One?” finden! Derzeit zeigt TVNOW die zweite Staffel der beliebten Realityshow. An den Erfolg will man nun anknüpfen – und zwar mit einer Promi-Version. Bei den Kandidaten soll es sich um prominente Gesichter handeln, welche bereits schon mal im TV ihre große Liebe gesucht haben.

Singles suchen bald wieder ihr “Perfect Match”

Bei den Usern von TVNOW waren auch von den neuen Folgen der von Sophia Thomalla moderierten Love Reality begeistert: Die zweite Staffel wurde auf TVNOW doppelt so oft gestartet wie erste und gehört aktuell zu den Top-Formaten im Premium-Bereich. Deshalb steht bereits fest, dass sich bald wieder 20 neue Singles auf die Suche nach ihrem “Perfect Match” machen. Wer zu wem passt – das müssen die Teilnehmer:innen dann erneut selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen.

Bevor es in die 3. Staffel geht, bekommen allerdings ganz besondere Singles noch eine zweite Chance in Sachen Liebe, wenn es im Sommer heißt „Are You the One – Reality Stars in Love“. Auch in diesen 20 Folgen bei TVNOW wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits im TV nach ihrer großen Liebe gesucht. Leider vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind. Gemeinsam versuchen 10 Frauen und 10 Männer sowohl eine hohe Geldsumme gewinnen als auch ihr Match finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist.