Are You The One?: Diese Reality-Stars sind in der neuen Staffel dabei!

Bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ bekommen ganz besondere Singles eine zweite Chance in Sachen Liebe: Am 17.8.2023 startet die dritte Staffel auf RTL+, erneut charmant moderiert von Sophia Thomalla. In den 21 neuen Folgen wird auf RTL+ munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. In Folge 22 gibt’s dann das große Wiedersehen.

Darunter sind zum Beispiel Marvin Kleinen, der kleine Bruder von Reality-TV-Ikone Calvin, Mike Heiter, der von allen Teilnehmenden die bisher meisten Formate mitgemacht hat, Kim Virginia, die zuletzt bei „Temptation Island“ und „Bachelor in Paradise“ für Aufregung gesorgt hat, oder Christina „Shakira“, die auch ihr Single-Dasein endlich beenden will.

Denn: Ihrer aller Liebessuche war bisher vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind. Gemeinsam versuchen 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Das sind die Kandidat:innen bei „Are You The One?“

Alicia

Alicia, 29, Künstlerin aus Neuried

TV-Erfahrung: Temptation Island (2021)

Instagram: @alicia.isa.belle

Zitat: „Ich könnte nicht mein Leben lang Single sein“.

Alicia steht auf Männer, die ein Ziel im Leben haben. Macho Getue ist bei ihr ein Abturner. Emotionale Intelligenz und gleicher Humor sind für sie essentiell. Sie steht außerdem darauf, wenn ein Mann sie schüchtern machen kann.

Christina „Shakira“

Christina „Shakira“, 25, Content Creatorin aus Queidersbach

TV-Erfahrung: Der Bachelor (2022), Bachelor in Paradise (2022)

Instagram: @christinashakira

Zitat: „Mein Partner muss das Geld nach Hause bringen.“

Christina, hauptsächlich unter dem Namen „Shakira“ bekannt, liebt die altmodische Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Sie braucht einen richtigen Mann „Typ Handwerker“, der sie auf Händen trägt und wie eine Prinzessin behandelt. Shakira ist lebensfroh und naiv, kann zickig und stur sein.

Danilo

Danilo, 26, Marketing Director aus Villingen-Schwenningen

TV-Erfahrung: Love Island (2019), Germany Shore (2021)

Instagram: @danilocristilli

Zitat: „Tief im Herzen sehne ich mich nach einer tollen Frau, einer schönen Beziehung und hübschen Kindern“.

Der Italiener braucht eine Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt und ihn umsorgt. Danilo steht auf natürliche Frauen und hält an einer altmodischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fest.

Darya

Darya, 30, Model und Influencerin aus München

TV-Erfahrung: Germany’s Next Topmodel (2015)

Instagram: @darya

Zitat: „Ich bin ein materialistischer Mensch, stehe auf Designer und Luxus.“

Aus GNTM ist sie als „Super Zicke“ bekannt, bei AYTO möchte sie sich nun von einer anderen Seite zeigen. Darya ist schlagfertig, sarkastisch und selbstbewusst. Eine perfekte Beziehung gibt es für sie nicht. Sie wird selten angesprochen, da sie eine „hard to get“-Ausstrahlung hat.

Elia

Elia, 30, Singer/ Songwriter aus Schaffhausen

TV-Erfahrung: Germany Shore (2021)

Instagram: @eliaberthoud

Zitat: „Ich würde nie mein Instagram löschen für eine Frau“.

Elia ist Buddhist und ist sehr spirituell. Außerdem war er 10 Jahre Trapez-Artist und ist ein Zirkuskind. Er ist sapiosexuell – Elia fühlt sich bei Menschen vom Mentalen angezogen. Da er als Model viel unterwegs ist, könnte er sich auch eine offene Beziehung vorstellen.

Emanuell

Emanuell, 30, Eventmanager und Koch aus München

TV-Erfahrung: Die Bachelorette (2022)

Instagram: @emanuell.wss

Zitat: „Ich war immer der Herzensbrecher.“

Emanuell und Mit-Kandidatin Kim Virginia waren einmal für ein paar Monate ein Paar. Er nennt das Ganze aber eine Kindergarten-Beziehung. Er hat sich im Leben alles selbst aufgebaut, worauf er sehr stolz ist. Wenn ihm eine Frau gefällt, hat er kein Problem damit auf Angriff zu gehen.

Fabio

Fabio, 30, Unternehmer aus München

TV-Erfahrung: Make Love, Fake Love (2023)

Instagram: @fabioknez

Zitat: „Ich habe oft Frauen, die älter sind als ich.“

Fabio ist seit eineinhalb Jahren Single und hat davor eine zehnjährige Beziehung geführt. Damit hat er in puncto Beziehungserfahrung den meisten Männern dieser Staffel etwas voraus. Der Staubsaugerverkäufer hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und sagt, was er denkt.

Jenny

Jenny, 25, Psychologie- Studentin und Influencerin, aus Köln

TV-Erfahrung: Love Island (2021), Eating with my Ex (2022)

Instagram: @jenniferdegenhart_

Zitat: „Ich bin so eine Flirtmaschine“.

Jenny braucht Männer, die wissen, was sie wollen. Bei AYTO sucht sie nach einem Badboy mit Herz. Die Kölnerin spielt mit ihren Reizen und flirtet gerne und oft. Sie braucht ein positives Mindset sowie eine starke Hand an ihrer Seite, die ihr zeigt, wo es lang geht.

Kim Virgina

Kim Virginia, 27, Model und Content Creatorin aus Miami

TV-Erfahrung: Der Bachelor (2021), Temptation Island (2021), Bachelor in Paradise (2022)

Instagram: @kimvirginiaa

Zitat: „Ich bin ein absolutes Unikat, eine Boss Lady“.

Die Content Creatorin kann einschüchternd wirken und hat immer einen spitzen Spruch auf den Lippen. Sie ist offensiv, geht auf Männer zu und nimmt sich das, was sie möchte, ohne Rücksicht auf Verluste. Kim Virginia findet Männer anstrengend, die mehrgleisig fahren und keine ernsthaften Absichten haben.

Marie

Marie, 26, Kaufmännische Angestellte aus Wels

TV-Erfahrung: Are You The One? (2021)

Instagram: @__mariemiller__

Zitat: „Männer verlieben sich oft in mich, aber ich mich nicht in sie“.

Marie ist durch und durch eine Partymaus, selbstbewusst, flirty und lässt sich nicht gern bitten. Die Österreicherin steht auf breitere Männer und macht gerne den ersten Schritt, wenn der Mann schüchtern ist. Ihre zweite Chance bei AYTO möchte Marie nutzen, um all das zu machen, was sie bei ihrer letzten Staffel verpasst hat.

Martini „Teezy“

Martini „Teezy“, 28, Content Creator aus Düsseldorf

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022)

Instagram: @kongmorteezy

Zitat: „Ich bin cool und ein Gangster.“

Teezy beschreibt sich als coolen, sehr gut gestylten Typen, mit dem man immer eine gute Zeit hat. Er sieht sich selbst als Beziehungstyp. Er kann sich tatsächlich vorstellen bei AYTO eine Frau kennenzulernen und glaubt daran, dass man in der intensiven Zeit wirklich eine Bindung aufbauen kann.

Marvin

Marvin, 28, Systemkaufmann und Reality Star aus Aachen

TV-Erfahrung: #Couple Challenge – Winter Edition (2022), Swipe, Match, Love (2022)

Instagram: @marvinkleinen

Zitat: „Eifersüchtige Frauen finde ich ganz cool“.

Marvin ist der kleine Bruder von Reality-TV-Ikone Calvin Kleinen. Mittlerweile begleitet er ihn jedes Wochenende auf Clubtour und performt zusammen mit seinem Bruder auf der Bühne. Er hat bereits eine siebenjährige Beziehung hinter sich, die daran gescheitert ist, dass er den Weg in die Öffentlichkeit gewählt hat.

Mike

Mike, 31, Reality TV Star aus Essen

TV-Erfahrung: Love Island (2017), Sommerhaus der Stars (2020), Just Tattoo Of Us (2020), Die große Dschungelshow (2021), Kampf der Realitystars (2022)

Instagram: @mikeheiter

Zitat: „Meine Frau darf nicht zu schlau sein“.

Mike ist ein entspannter Typ, der mit allen Menschen gut klarkommt. Er sagt über sich, er sei kein hinterlistiger Typ. Bei Frauen steht er allem voran auf Kurven. Ansonsten mag er es, wenn jemand modebewusst ist, über sich selbst lachen kann und loyal ist. Mike durfte seinen 31. Geburtstag während der Dreharbeiten feiern.

Paco

Paco, 27, Influencer aus Hannover

TV-Erfahrung: Love Island (2021)

Instagram: @paco_herb

Zitat: „Ich bin seit dreieinhalb Jahren Single – aber da spalten sich die Meinungen.“ Der ehemalige Love Island Gewinner ist offen, kommunikativ und mag es, andere Leute zu motivieren. Paco ist nicht der Typ, der sich auf die Frauen stürzt. Ein Flirt geht eigentlich nie von seiner Seite aus, sondern die Frauen kommen von ganz alleine zu ihm.

Paulina

Paulina, 20, Recruiting Expertin aus Köln

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2022)

Instagram: @paulinapilch

Zitat: „Wenn ich sage, ich mag keinen Streit, würde ich lügen“.

Die 20-Jährige ist selbstbewusst und eigenständig, lässt sich aber von Männern gerne erobern. Paulina liebt bedingungslos und würde ihrem Partner viel Aufmerksamkeit schenken. Sie hat eine klare Vorstellung von ihrem Zukünftigen. Die Kölnerin wünscht sich einen sportlichen Mann mit dunklen Haaren und Augen.

Peter

Peter, 25, Personenschützer aus Zürich

TV-Erfahrung: Bachelorette (2022), Germany Shore (2023)

Instagram: @p.kujan

Zitat: „Freundschaften mit Frauen finde ich eher schwierig.“

Peter bezeichnet sich als Eisbrecher mit immer einem lustigen Spruch auf den Lippen. In Beziehungen ist er sehr eifersüchtig und fände es nicht toll, wenn seine Freundin alleine in den Club gehen würde. Er wünscht sich eine Partnerin aus der Branche. Seiner Meinung nach kann das Fernsehen Menschen auch verbinden.

Sabrina

Sabrina, 26, OnlyFans-Model aus Wien

TV-Erfahrung: Are You The One (2020), Take Me Out (2020), Bachelor Schweiz (2022)

Instagram: @sabrinawlk

Zitat: „Ich suche mir oft Männer aus, die mir nicht gerecht werden“.

Die selbstbewusste Sabrina weiß, welche Art Männer sie möchte und vor allem, welche sie nicht möchte. Die Wienerin legt sich ungern direkt fest, tanzt auch mal auf mehreren Hochzeiten. Sie möchte flirten, tanzen und eine Menge Spaß haben, und dabei darf ihr der ein oder andere Mann gerne näherkommen.

Sandra

Sandra, 30, Content Creatorin aus Köln

TV-Erfahrung: Ex on the Beach (2021), #Couple Challenge (2022), Temptation Island (2022)

Instagram: @sandra.sicora

Zitat: „Wenn ich merke, dass ein Typ sich anderweitig umschaut, verliere ich das Interesse“.

Sandra liebt ihre Freiheiten, lässt sich nichts vorschreiben und steht nicht auf Routinen. Die Content Creatorin ist schnell gelangweilt von Männern, die ihr nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Die Kölnerin ist stur und wird ziemlich ungemütlich, wenn Frauen ihr den Mann ausspannen.

Stefanie

Stefanie, 26, selbständige Gastronomin aus Augsburg

TV-Erfahrung: Are You The One (2022)

Instagram: @stefaniex

Zitat: „Ich würde diesmal offener sein und mehrere Männer kennenlernen.“

Stefanie steht auf das Gewisse Extra bei Männern. Machos hingegen sind gar nichts für sie. Die Augsburgerin, die beim Dreh ihren 26. Geburtstag feierte, möchte für Männer niemals die zweite Wahl sein. Die selbstständige Gastronomin ist unkompliziert, zielbewusst und freut sich auf die zweite Chance bei AYTO.

Steffen

Steffen, 28, Gebietsleiter im Bereich Banking aus Oldenburg

TV-Erfahrung: Die Bachelorette (2022)

Instagram: @vogen_o

Zitat: „Wer nicht wagt, gewinnt nicht“.

Steffen ist sehr wählerisch bei der Wahl seiner Partnerin. Sein Ziel ist es, eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen und heiraten kann, aber dafür muss sie perfekt zu ihm passen. Er beschreibt sich selbst als offenen, lockeren Typ für den Humor an der ersten Stelle steht.