Are You The One?: Diese Girls suchen ihr “Perfect Match”

Nachdem die erste Staffel “Are You The One?” im Jahr 2020 für erfolgreiche Abrufzahlen auf TVNOW sorgte, geht es ab dem 21.01.2021 wöchentlich in Doppelfolgen immer donnerstags für 20 neue Singles mit der Suche nach dem “Perfect Match” weiter.

Und das sind die Girls, die sich dem von Sophia Thomalla moderierten Liebesspiel stellen – wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Das sind die Girls bei “Are You The One”

Christin (25), Sozialarbeiterin aus Harsewinkel (bei Bielefeld)

TV-Erfahrung: “Die Sex Klinik” (2020, TVNOW & RTLZWEI)

Instagram: @christin.queenie

Christin ist eine starke Frau, die aber auch mal explodieren kann. Sie lässt sich nichts gefallen und weiß genau, was sie will. Sie hatte bisher drei Beziehungen. Die längste hielt vier Jahre. Mit 18 war sie schon einmal verlobt, doch daraus wurde nichts. Sie steht auf große, starke Typen mit strahlendem Lächeln. Machos sind für sie ein No Go.

Jill (20), Abiturientin aus Essen

TV-Erfahrung: –

Instagram: @la_jii_

Jill hatte bisher zwei Beziehungen, sie ist aber seit über einem Jahr Single. Sie steht auf große tätowierte Typen ohne Bart. Ihre Kindheit und Jugend waren nicht immer leicht. Jill musste früh lernen, selbstständig zu werden. Darum ist sie stolz darauf, sich aus eigenen Kräften herausgekämpft und ihr Leben in die Hand genommen zu haben. Geldgeile Karriereristen gehen bei ihr gar nicht.

Kathleen (26), Bürokauffrau aus Nettetal

TV-Erfahrung: “Next Please” (2013, RTLZWEI), “Mein Kind, dein Kind” (2017, VOX), “First Dates” (2019, VOX)

Instagram: @kathiie__

Kathleen hatte bisher zwei feste Beziehungen, seit sieben Jahren ist sie Single. Als alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Sohnes ist es für sie nicht leicht, den Mann fürs Leben zu finden. Darum sollte der Mann an ihrer Seite nicht nur groß und selbstbewusst, sondern auch familiär und reif sein. Auf arrogante Pantoffelhelden steigt sie gar nicht erst ein.

Laura (25), Influencerin und Studentin aus Stuttgart

TV-Erfahrung: “Love Island” (2019, RTLZWEI)

Instagram: @lauramarialee

Laura ist seit etwa einem Jahr Single. Ihr Aussehen ist für sie alles. Mit 30 Jahren möchte sie verheiratet sein und Kinder haben. Sie ist besonders stolz auf ihren Po und sagt über sich selbst, dass sie ziemlich naiv sein kann. Männer denken immer, dass sie eine oberflächliche Tussi sei. Ihr Traumpartner: Humorvoll, treu, ehrlich, loyal, dominant und größer als sie.

Leonie (25), Gestalterin für visuelles Marketing und Personal Trainerin aus Wesel

TV-Erfahrung: –

Instagram: @leyonika

Leonie bezeichnet sich selbst als emanzipiert und kann es überhaupt nicht leiden, wenn Frauen gemobbt werden. Sie bevorzugt den südländischen Typen, gerne breit und bärtig. Sie kommt besser mit Männern klar als mit Frauen, die oft missgünstig und neidisch sind. Bisher hat sie aber nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Darum hofft sie nun, endlich einen Mann zu finden, der es ernst mit ihr meint.

Melissa (22), Auszubildene Groß- und Außenhandelskauffrau aus Ludwigsburg

TV-Erfahrung: –

Instagram: @melissanunespinheiro

Melissa hat das Herz am rechten Fleck. Die Portugiesin ist sehr emotional und kann schon mal ausflippen, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Mit ihren konventionellen Vorstellungen von Heiraten, Haus, Familie und Kindern weckt sie bei Männern den Beschützerinstinkt. Sie steht nicht auf schüchterne Männer.

Mirjam (26), Barkeeperin und sozialpädagogische Assistenz aus Hamburg

TV-Erfahrung: –

Instagram: @mimseeyhonigkuchenn

Mirjam ist seit zwei Jahren Single und hatte bisher zwei feste Beziehungen. Aber in der Vergangenheit geriet sie immer wieder an Typen, die ihr nicht gutgetan haben oder sie ausnutzten. Sie sucht einen Kuschelpartner fürs Leben. Blonde Beachboys haben es ihr besonders angetan. Lügner und Prolls haben bei ihr dagegen keine Chance.

Sabrina (23), Lehramtsstudentin aus Wien

TV-Erfahrung: “Take Me Out” (2020, RTL)

Instagram: @sabrinawlk

Sabrina ist unabhängig und bezeichnet sich selbst als zielstrebige Abenteurerin. Ihre drei bisherigen Beziehungen scheiterten meist daran, dass ihre Partner nicht dasselbe Mindset mit ihr teilten und sie einengen wollten. Seit zwei Jahren ist Sabrina nun Single und fühlt sich nun bereit für ein neues Liebesabenteuer. Machos und blonde Jungs sind gar nicht ihr Fall.

Vanessa (20), Fitnesstrainerin und Nageldesignerin aus Innsbruck

TV-Erfahrung: –

Instagram: @vanessa_engl

Die tierliebe Vanessa ist seit einem Jahr Single. Ihre letzte Beziehung war auch ihre bisher einzige. Vanessa ist ein Familienmensch – das sollte auch ihr zukünftiger Traumtyp sein. Bei Männern achtet sie besonders auf seine Manieren. Außerdem steht sie auf Tattoos und Gamer. Aggressive Typen und übertriebene Körperbehaarung turnen sie dagegen ab.

Victoria (24), Make-up-Artist aus Lind (Österreich)

TV-Erfahrung: “Beauty and the Nerd” (2020, ProSieben)

Instagram: @xvictoriaxvcx

Victoria hatte bisher noch keine festen Beziehungen. Sie steht auf südländische und dunkle Typen. Männer müssen für sie erfolgreich sein. Sie hat kein Problem damit, wenn ein Mann auch noch andere Frauen neben ihr hat – damit geht sie offen um. Geld spielt eine gewichtige Rolle in ihrem Leben, was sie auch als Dollarzeichen-Tattoo auf ihrem Oberarm festgehalten hat.

TVNOW zeigt “Are You The One?” ab dem 21. Januar 2021.