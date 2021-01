Are You The One?: Diese Boys suchen ihr “Perfect Match”

“Are You The One” war bei TVNOW mega erfolgreich. Da überrascht es nicht, dass die Datingshow in die zweite Staffel geht. 20 Singles suchen in der Show ihr “Perfect Match”. Und das sind die Boys, die sich dem von Sophia Thomalla moderierten Liebesspiel stellen.

Nur wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Das sind die Boys bei “Are You The One”

Aaron (22), Sales Consultant aus Lohmar

TV-Erfahrung: “Ex on the Beach” (2020, TVNOW & RTL)

Instagram: @mcaarons

Aaron ist sehr selbstbewusst und glaubt, dass er bei jeder Frau landen kann, wenn er will. Das hat er bereits bei “Ex on the Beach” unter Beweis gestellt, wie er selbst sagt. Er hatte bisher zwei ernsthafte Beziehungen, genießt aber nun seit mehr als einem Jahr sein Single-Leben. Er steht auf sportliche und natürliche Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Insbesondere ältere Frauen haben es ihm angetan.

Dario (33), Model und Key Account Manager aus München

TV-Erfahrung: Darsteller bei K11 (2012, SAT.1)

Instagram: @dariocarlucci

Durch seinen Beruf als Model ist Dario viel rumgekommen. Der Italiener weiß nicht nur mit seinem Äußeren zu punkten. Er ist durch und durch Gentleman und liebt es, Frauen Komplimente zu machen. Aufgrund seiner Lebenserfahrung weiß er genau, was er will. Materialistische und arrogante Frauen mag er gar nicht. Seine Traumfrau ist Südländerin, loyal, treu und entspannt.

Dominik (23), Student aus Wien

TV-Erfahrung: –

Instagram: @dominik_brcic

Dominik hatte bisher zwei feste Beziehungen. Seit einem Jahr ist er auf der Suche nach seiner Traumfrau. Wenn er sich eine backen könnte, wäre sie eine schlanke, extrovertierte Brünette mit Locken und Knackpo. Für ihn muss seine Frau beste Freundin und gleichzeitig leidenschaftliche Liebhaberin sein. Bei Girls mit ungepflegten Füßen geht Dominik lieber laufen.

Germain (22), Model aus Berlin

TV-Erfahrung: “Paradise Hotel” (2019, TVNOW)

Instagram: @germain_e

Germain ist nicht nur Model, sondern auch ein echter Player, der nichts anbrennen lässt. Obwohl er sich selbst als Aufreißer bezeichnen würde, würde er einer Frau nie weh tun wollen. Er ist immer ehrlich und spielt keine Spielchen. Seine Freunde sagen, dass er sein Herz am rechten Fleck hat. Frauen können ihn schnell langweilen und nerven, wenn sie ihn versuchen einzuengen. Wahrscheinlich ist er deshalb schon seit zwei Jahren Single. Er würde sich freuen, wenn er ein gepflegtes Girl kennenlernen würde, dass ihm auch mal die kalte Schulter zeigt. Dann würde er schwach werden.

Marc (24), Selbstständig im Vertrieb, aus Erftstadt

TV-Erfahrung: –

Instagram: @marcbunde

Mit 2,02m Körpergröße fällt Marc schnell auf. Das weiß er auch für sich zu nutzen. Frauen kennenzulernen, fällt ihm nicht schwer. Von sich selbst sagt er, dass er ein ganz normaler und freundlicher Junge ist. Er interessiert sich sehr für Persönlichkeitsentwicklung. Darum will er auch bei AYTO mitmachen. Er will neue Erfahrungen machen und coole Leute kennenlernen. Wenn dann auch noch die Traumfrau dabei ist, wäre das für ihn der Jackpot. Die Frau seiner Träume sollte schlank, nett und im Idealfall dunkelhaarig sein.

Marcel (23), Fitnesstrainer aus Berlin

TV-Erfahrung: –

Instagram: @kingasensiosivera

Marcel ist ein absolutes Alphatier. Er bezeichnet sich selbst als Macho mit einem weichen Kern. Wenn er sich für eine Frau entschieden hat, duldet er keine Konkurrenz und das macht er auch jedem klar. Er sucht eine Frau, die loyal an seiner Seite steht. Sie sollte einen großen Hintern und volle Lippen haben und es stört ihn auch nicht, wenn sie da ein bisschen nachgeholfen hat; Hauptsache, sie weiß damit umzugehen.

Marko (22), Tennislehrer aus Rafz (Schweiz)

TV-Erfahrung: “Die Bachelorette” Schweiz (2020, 3.Platz)

Instagram: @markoosmakcic

Als Jugendtennisprofi und Tennislehrer ist Marko ein echter Siegertyp. Er will immer gewinnen und liebt den Wettkampf. Wenn er eine Frau sieht, die ihm gefällt, lässt er nichts anbrennen. Bei der Bachelorette Schweiz konnte er immerhin die Bronzemedaille für sich gewinnen. Nach über einem Jahr Singledasein soll es nun aber endlich wieder funken. Er sucht eine Frau, die etwas im Kopf hat, genau so viel Temperament in die Beziehung bringt wie er und gern mit ihm kuschelt.

Marvin (26) Barkeeper aus Mönchengladbach

TV-Erfahrung: –

Instagram: @marvin_mlc

Früher war Marvin ein echter Fuckboy, sagt er. Aber er ist mittlerweile reifer geworden und weiß genau, wo er im Leben steht. Der durchgestylte Barkeeper ist ein ruhiger. charmanter Verführer, der Frauen gern zuhört. Seit 3 Jahren ist er Single, weil die richtige einfach noch nicht dabei war. Er sucht eine temperamentvolle Frau mit besonderem Style und einem lieben Charakter.

Maximilian (24) selbstständiger Handelsvertreter aus Rendsburg

TV-Erfahrung: –

Social Media: –

Max ist ein selbstbewusster Typ, der hohe Ansprüche an sich und das Leben stellt. Er gibt sich mit nichts weniger zufrieden als dem absoluten Maximum. Und genau das erwartet er auch von seiner Partnerin. Seit ungefähr drei Jahren ist Max aus seiner Sicht nun Single, es gab allerdings schon Frauen, die das gern anders gesehen hätten. Aber er ist nicht leicht zu knacken, wie er sagt. Er steht auf weibliche Frauen, gern blond und mit großen Brüsten, aber da ist er nicht festgelegt. Am Ende muss das Mindset für ihn stimmen.

Sascha (24), Garten- und Landschaftsbauer aus Troisdorf

TV-Erfahrung: –

Instagram: @tzasch

Sascha ist ein echter Spaßvogel mit großem Herz, der gern mal die Korken knallen lässt. Als Garten- und Landschaftsbauer kann er aber auch zupacken. Eigentlich ist er ein ganz lieber Kerl, aber wenn ihm jemand schräg kommt, lässt er sich schon mal provozieren. Sascha sucht eine bodenständige, treue und witzige Frau, mit der er auch mal feiern gehen kann. Allerdings haben bei ihm ausschließlich Blondinen eine Chance.

TVNOW zeigt “Are You The One?” ab dem 21. Januar 2021.