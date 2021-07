Are You The One?: Das sind die Kandidaten!

Endlich mit Profis daten! Bevor es in die 3. Staffel geht, bekommen bei „Are You The One?“ ganz besondere Singles noch eine zweite Chance in Sachen Liebe, wenn es ab 8.7.2021 heißt „Are You The One – Reality Stars in Love“. Moderiert wird die Show erneut von Sophia Thomalla.

Auch in diesen 20 Folgen wird auf TVNOW munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Darunter sind zum Beispiel Aurelia Lamprecht (24, bekannt aus Love Island 2020), Kathleen Glawe (26, Are you the One? 2021), Alexander Golz (24, Die Bachelorette 2020) und Salvatore Vassallo (27, Temptation Island 2019, Paradise Hotel 2020 und Ex on the Beach 2020).

Ihre Liebessuche war bisher vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind. Gemeinsam versuchen 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. heißt „Are You The One – Reality Stars in Love“.

Das sind die Kandidaten

Alexander Golz

Alter: 24

Datete bereits bei: Die Bachelorette 2020

Instagram: @lifegolz

Das sagt er über sich: „Gemeinsame Interessen findet Alexander wichtig. Eine Frau, die am liebsten nur zu Hause ist oder sich jedes Wochenende in Clubs abschießt, wäre kein Perfect Match.“

Aurelia Lamprecht

Alter: 24

Datete bereits bei: Love Island 2020

Instagram: @aurelialamprecht

Das sagt sie über sich: „Aurelia gibt schnell ihr ganzes Herz und stürzt sich mit vollem Einsatz in jede Romanze.“

Danilo Sellaro

Alter: 26

Datete bereits bei: Die Bachelorette (Schweiz) 2019, Ex on the Beach 2020

Instagram: @danilosellaro

Das sagt er über sich: „Aufgrund seines ′Celebrity Status′ in der Schweiz, lernt Danilo nur schwer Frauen kennen, die es ernst mit ihm meinen und wird immer als ‚Fuckboy‘ abgestempelt“

Eugen Lopez

Alter: 28

Datete bereits bei: Temptation Island 2020 und 2021

Instagram: @eugen1pz

„Der gebürtige Russe legt Wert auf Humor und Loyalität. Eugen möchte mit seiner Frau durch dick und dünn gehen, aber auch Spaß haben.“

Francesco Gargiullo

Alter: 27

Datete bereits bei: Love Island 2021

Instagram: @francesco_gii

„Francesco sagt von sich selbst, dass er schnell in der Friendzone landet, weil er immer (zu) nett und offen auf die Frauen zugeht.“

Jacqueline „Jacky“ Siemsen

Alter: 31

Datete bereits bei: Temptation Island 2020, Ex on the Beach 2020

Instagram: @jacqueline.siemsen

„Jacky nimmt kein Blatt vor den Mund und lebt die Rolle als Verführerin auch privat.“

Jamy Schröder

Alter: 32

Datete bereits bei: Die Bachelorette (Schweiz) 2020

Instagram: @who_is_jamez

„Jamy hat ein klassisches Rollenverständnis und sieht sich gern als Beschützer.“

Jill Lange

Alter: 20

Datete bereits bei: Are you the One? 2021

Instagram: @jill_langee

„Jill lässt sich nur auf einen Mann ein, wenn sie ihm 100-prozentig vertrauen kann.“

Josua Günther

Alter: 26

Datete bereits bei: Love Island 2020

Instagram: @josua_maria

„Josua steht dazu, dass er extrem eifersüchtig ist – seine Freundin würde er niemals alleine in den Club gehen lassen!“

Julia „Jules“ Wohlgemuth

Alter: 25

Datete bereits bei: Love Island 2018

Instagram: @juleseliana

„Jules kann sich gut ausdrücken und legt viel Wert drauf, dass man sie als süß und vernünftig wahrnimmt, dennoch schlummert in ihr eine Zicke.“

Kathleen Glawe

Alter: 26

Datete bereits bei: Are you the One? 2021, First Dates 2020

Instagram: @kathiie__

„Kathleen sucht, nach einigen Fehlgriffen, endlich einen Mann, der reif genug für sie ist, kein Problem mit ihrem Sohn hat und – ganz wichtig – ihr ihre Freiheiten lässt.“

Manuel Schmidt

Alter: 26

Datete bereits bei: Die Bachelorette 2020

Instagram: @themanusch

„Manuels letzte Beziehung scheiterte daran, dass seine Ex-Freundin nicht mit seiner offenen Art und Kultur klargekommen ist“

Melina Hoch

Alter: 24

Datete bereits bei: Love Island 2020

Instagram: @melina.hoch

„Melinas Erfahrung nach fehlt den meisten Männern das Selbstbewusstsein, um sich auf starke Frauen einzulassen.“

Salvatore Vassallo

Alter: 27

Datete bereits bei: Temptation Island 2019, Paradise Hotel 2020, Ex on the Beach 2020

Instagram: @salvatore_officiall

„Frauen, die gerne die Führung übernehmen, haben bei Salvatore keine Chance.“

Sarah Milewski

Alter: 27

Datete bereits bei: Nxt Please, Temptation Island 2019, Temptation VIP 2020

Instagram: @sarah_milka

„In fünf Jahren möchte Sarah mit ihrem ersten Kind schwanger sein und mit ihrem Partner – vielleicht auch Ehemann – in einem schicken Häuschen wohnen.“

Stefanie Hermann

Alter: 32

Datete bereits bei: Take me Out 2019, Just Tattoo Of Us 2020

Instagram: @bianca_stefanie

„Stefanie ist eine gestandene Frau mit krassem Äußeren, aber tief im Inneren ein nettes Mädchen, das in der Vergangenheit sogar für ihr Aussehen gehänselt wurde.“

Walentina Wünnenberg

Alter: 21

Datete bereits bei: Ex on the Beach 2020

Instagram: @walentinadoroninaofficial

„Männer, die untreu sind oder offene Beziehungen wollen, haben keine Chance bei Walentina.“

Diogo Sangre

Alter: 26

Datete bereits bei: Temptation Island 2020, Ex on the Beach 2021

Instagram: @diogosangre “

„Der Verführer mit dem großen Herzen und der breiten Brust: Frauen müssen erkennen, dass Diogo alles zu bieten hat, was einen guten Mann ausmacht – auch im Bett.“

Tommy Pedroni

Alter: 26

Datete bereits bei: Ex on the Beach 2021

Instagram: @tommypedroni

„Wenn Tommy ein Mädchen anspricht, das einen Freund hat, hat sie spätestens nach einer Stunde plötzlich keinen mehr.“

Vanessa Hofinger

Alter: 28

Datete bereits bei: Ex on the Beach 2021

Instagram: @vanessa_mariposa

„Vanessa weiß um ihre Schönheit und verdreht den Männern oft den Kopf.“

Finnja Bünhove

Alter: 22

Datete bereits bei: Take me out 2019, Love Island 2018, Take me out 2019, Temptation Island VIP 2020, Ex on the beach 2021

Instagram: @finnja_von_buenhove

„Die perfekte Beziehung besteht bei Finnja aus ausgeglichenem Geben und Nehmen, Wertschätzung, Kommunikation und viel Sex.“