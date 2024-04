Anzeigenhauptmeister sammelt Spenden – dafür will er das Geld ausgeben

Niclas M. aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) nennt sich selbst „Anzeigenhauptmeister“. Bekannt wurde der 18-Jährige durch einen Beitrag bei „Spiegel TV“ und schaffte es so zu deutschlandweiter Bekanntheit. Nun sammelt er Spenden – von dem Geld will er eine Bahncard 100 finanzieren.

Der „Anzeigenhauptmeister“ mit seinem verkehrssicheren Neon-Outfit und Fahrrad (Aufschrift: „POLIZFI“) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Knöllchen in ganz Deutschland zu verteilen. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn – besonders die Autofahrer. In der gesamten Republik spürt Niclas M. Parksünder auf und meldet diese ans Ordnungsamt.

„Anzeigenhauptmeister“ ruft im Netz zu Spenden auf

Der Hobby-Kontrolletti macht weiter – und das, obwohl er in den sozialen Netzwerken bedroht wird. Erst kürzlich wurde er sogar von einer Passantin angegriffen und musste danach ins Krankenhaus. Dennoch will er noch mehr Falschparker anzeigen – und sammelt dafür Spenden. Damit er seinem Hobby als „Anzeigenhauptmeister“ weiter nachgehen kann, will er sich eine Bahncard 100 kaufen.

Zu Spenden für die Bahncard 100 hat der „Anzeigenhauptmeister“ bereits Mitte März aufgerufen. „Falls mir jemand ein bisschen Geld schenken will, kann man das jetzt tun“, heißt es in einem Beitrag bei Facebook. „Ich plane, mir vielleicht demnächst eine BahnCard100 zu kaufen, um mit dem ICE noch weiter und effizienter auf Knöllchen-Tour fahren zu können“, so der „Anzeigenhauptmeister“.

Eine Bahncard ist aber nicht die einzige Investition, welche Niclas M. plant: „Wenn ich in den Alpen oder im Harz unterwegs bin, wäre auch ein neues E-Bike von Vorteil“, schreibt er. Und weiter: „Auch die ständigen Fahrradtageskarten für den Nahverkehr kosten auf Dauer sehr viel. Wer mich bei meinem Hobby finanziell unterstützen möchte, kann dies gerne hier tun.“ Beim Portal „GoFundMe“ hat er eine Spenden-Seite eingerichtet. Dort kamen bereits rund 3.700 Euro zusammen – als Spendenziel hat der „Anzeigenhauptmeister“ eine Summe von 15.000 Euro angegeben.

Trotz zahlreicher Drohungen will sich der „Anzeigenhauptmeister“ nicht einschüchtern lassen. „Egal, wie schwer ich auch mal verletzt werde, ich höre auf keinen Fall mit meinem Hobby auf“, meint Niclas M. Die „Anzeigenhauptmeister“-Touren sollen ausgeweitet werden – mit den Spenden, die er in sein Hobby steckt, scheint der Plan auch aufzugehen.