Annika Lau: So wird ihre neue RTL-Sendung!

Annika Lau ist DAS Gesicht künftig samstags bei RTL: Die Moderatorin wird durch die neue Sendung „Gala“ führen. Bei der Launchparty am Red Carpet plaudert die Moderatorin aus dem Nähkästchen und verrät, auf was sich die Zuschauer freuen dürfen.

„Gala“ gibt es nicht nur als Zeitschrift, sondern kommt nun auch ins Fernsehen! Das Promi-Magazin läuft künftig immer samstags um 17:45 Uhr bei RTL. Präsentiert wird das Magazin von Annika Lau. „Die Vorfreude ist riesig und ich bin total froh, dass es endlich losgeht. Ich kann es kaum erwarten“, sagt Annika Lau auf der Launchparty in Berlin im exklusiven Interview mit KUKKSI. Sie selbst ist über Promis sehr gut informiert: „Ich lese viele Zeitschriften und informiere mich über alle Promis.“

Annika Lau präsentiert „GALA“ bei RTL

Sie selbst konnte es gar nicht glauben, als sie die Anfrage bekommen hat, das neue Magazin bei RTL zu präsentieren. „Ich dachte, die wollen mich verarschen“, so Annika Lau. Den Vertrag zur Sendung habe sie am 24. Dezember unterschrieben – praktisch auch als Weihnachtsgeschenk an ihre Familie. „Gala“ läuft auf dem früheren Sendeplatz von „Exclusiv“ – Konkurrenz zu dem Magazin sieht sie nicht: „‚Exclusiv‘ ist eine eigene Marke für sich und ich sehe absolut keine Konkurrenz zu Gala“, sagt die Moderatorin zu KUKKSI.

Annika Lau stand schon für zahlreiche TV-Formate vor der Kamera. So präsentierte die Moderatorin beispielsweise SAT.1-„Frühstücksfernsehen“ und RTL-„Punkt 6“ vor der Kamera. Das Magazin „Gala“ beschäftigt sich übrigens nicht nur mit Promis, sondern auch mit Lifestyle-Themen – was auch angelegt an die Zeitschrift ist. Spannende Gäste sind garantiert, welche in dem neuen Magazin auf der Couch Platz nehmen werden. Der erste Gast bei der Premiere wird Eva Padberg sein, wie der Sender jetzt bekanntgab.

RTL und GALA haben anlässlich des Starts des TV-Magazins am kommenden Samstag den roten Teppich ausgerollt. Moderatorin Annika Lau begrüßte rund 250 Gäste zur exklusiven Launch-Party im Hotel SO/Berlin Das Stue. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler:innen Natalia Wörner, Natalia Avelon, Ulrike Frank, Frederick Lau, Herbert Knaup und Pasquale Aleardi, die Moderator:innen Frauke Ludowig, Pinar Atalay, Bella Lesnik und Tamara Gräfin von Nayhauß sowie Designerin Barbara Becker mit Sohn Noah Becker. Los geht’s am 11. Juni – dann läuft „Gala“ immer samstags um 17:45 Uhr bei RTL.