Annemarie Eilfeld & Tim Sandt: So krass war die Sommerhaus-Zeit!

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt mischen die diesjährige Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” ordentlich auf. Das Paar hat bei KUKKSI über ihre Erfahrungen im Haus gesprochen und weshalb sie überhaupt in der RTL-Show mitgemacht haben.

Für Annemarie Eilfeld und Tim Sandt ist es im “Sommerhaus der Stars” der erste gemeinsame Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit. Das Paar hat nun auch offenbart, weshalb sie überhaupt in der Show mitgemacht haben. “Ganz einfach: wir hatten Zeit. In den Jahren zuvor mussten wir aufgrund der zahlreichen Auftritte im Kalender solche Projekte absagen, aber das hat sich ja 2020 durch „Corona“ erübrigt”, erzählen Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das war die größte Herausforderung im Sommerhaus

Für das Paar war die Teilnahme am RTL-Sommerhaus eine krasse Erfahrung – besonders die Challenges machten den beiden zu schaffen. “Für uns war es eine spannende Erfahrung, wir hätten nie gedacht, dass wir so an unsere Grenzen stoßen. Anmie hat seit eh und je Höhenangst, sobald sie keinen festen Boden mehr unter den Füßen spürt und ich habe Heuschnupfen und durfte ja die gesamte Zeit auf einem Bauernhof ink. Feldern und Heu im direkten Umkreis verbringen”, so Tim Sandt.

So geht das Paar mit Konflikten um

Und wie reagieren die beiden, wenn es mit den anderen Kandidaten mal knallt? “Tim behält eigentlich immer einen kühlen Kopf aber sollte mal gar nichts mehr gehen zieht er sich entweder zurück und bleibt stur oder geht direkt in die Konfrontation”, so Annemarie Eilfeld. Tim Sandt: “Anmie hat sich immer sehr gut im Griff, aber wenn es mal knallt, dann nutzt sie das was sie am besten beherrscht: ihr Stimme- und dann kann es schonmal laut werden.” RTL zeigt “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.