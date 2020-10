Anne Wünsche: Was läuft zwischen ihr und diesem Stripper?

Erst vor wenigen Wochen trennte sich Anne Wünsche von ihrem Freund Karim. Nun brodelt die Gerüchteküche. Angeblich hat sie nämlich etwas mit SixxPaxx-Stripper Ruben. Natürlich wollten sie die Spekulationen nicht unkommentiert lassen und meldeten sich zu Wort.

Nachdem sich Social Media-Beauty Anne Wünsche von ihrem Freund trennte, brodeln jetzt schon wieder eine Menge Liebesgerüchte. Angeblich soll sie schon jemand Neues am Start haben. Aber was ist an diesen Gerüchten wirklich dran?

SixxPaxx-Ruben meldet sich zu Wort

Natürlich wollte man die Gerüchte und Spekulationen nicht einfach so im Raum stehen lassen. Viel wollte der Stripper dann aber doch nicht verraten. ,,Ich kenne Anne und wir lernen uns seit ein bis zwei Wochen immer besser kennen”, meinte Ruben Rodriguez gegenüber Promiflash. Sie sei also nicht der Grund für die Trennung von seiner schwangeren Freundin. Aber trotz gescheiterter Beziehung wolle er ein guter Vater sein und habe sich fest vorgenommen, immer ein für sein Kind da zu sein.

Hat er deshalb schwangere Freundin sitzen lassen?

Noch vor einem Jahr war er noch vergeben. Seine Freundin wurde schwanger – doch dann plötzlich die Trennung vor sechs Monaten. War die Influencerin Anne Wünsche der Grund? Seine Meinung dazu: Ganz klar nein! ,,Anne ist definitiv nicht der Grund, wieso ich mich vor sechs Monaten getrennt hatte", sagte der Stripper. Er habe nämlich Anne erst viel später kennengelernt. Hat er dennoch seine schwangere Freundin sitzen lassen? Auch das ist laut ihm nicht ganz so, wie man es zuerst vermutet. Er habe nämlich erst nach der Trennung von der Schwangerschaft erfahren.