Anne Wünsche: Liebes-Aus mit Karim!

Nach Henning Merten hat Anne Wünsche ihr Liebes-Glück mit Karim gefunden. Zwischen den beiden schien alles perfekt, doch offenbar hat es doch gekriselt. Nun bestätigte die Influencerin: Sie hat die Beziehung beendet!

Schon in den vergangenen Tagen haben ihre Follower spekuliert, dass etwas vorgefallen sein muss. Denn Anne Wünsche postete, dass es ihr nicht gut gehe und war dazwischen auch immer mal wieder offline. Ihre Community lag damit nicht ganz falsch! Denn Anne Wünsche hat nun bestätigt, dass die sich von Karim getrennt hat und wieder Single ist.

Anne Wünsche gibt Liebes-Aus mit Karim bekannt

“Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt”, schreibt Anne Wünsche in einem Statement bei Instagram. “Ich habe mich für Letzteres entschieden und die Beziehung beendet”, so die Influencerin weiter. Zwischen den beiden gibt es aber keien Schlammschlacht – sie sind freundschaftlich auseinander gegangen. “Wir sind im Guten und mit sehr vielen Tränen auseinander, aber manchmal ist es einfach das Beste, seinen Weg alleine weiterzugehen”, verriet Anne Wünsche.

Anne Wünsche schwärmte immer wieder von Karim – mit ihm zusammenziehen wollte sie damals aber nicht. Das dürfte nun aufgrund der Trennung auch die richtige Entscheidung gewesen sein. “Nein, ich ziehe mit ihm nicht zusammen. Ich möchte erstmal mit meinen Kindern mir mein eigenes neues Leben in Berlin aufbauen. Wenn er irgendwann immer mehr Sachen bei mir lässt, dann ist das so”, erzählte der Web-Star damals im exklusiven Interview mit KUKKSI. “Ich bin damals mit meinem Ex-Freund sofort zusammen gezogen & es war nicht gut. Ich möchte mich nicht wieder Hals über Kopf in die nächste enge Beziehung stürzen, sondern mir erstmal was aufbauen ohne Mann. Das bedeutet nicht, das ich ihn nicht liebe oder nicht glücklich bin”, sagte der Web-Star im Jahr 2019. Schon gelesen? Anne Wünsche: Täter schlugen in ihrer Wohnung zu!