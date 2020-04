Anne Wünsche: Hatte die Beauty was mit Jan Leyk?

Das dürfte die Fans durchaus überraschen! Oliver Pocher und Jan Leyk machen sich derzeit regelmäßig über Influencer lustig – nun hat es auch Anne Wünsche erwischt. Doch in einem Livestream machte der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ ein krasses Geständnis.

Jan Leyk hält nichts davon, dass Web-Stars viel Werbung bei Instagram machen und auch ihre Kids in den sozialen Netzwerken präsentieren. Deshalb teilte er nun auch gegen seine ehemalige Serienkollegin aus „Berlin – Tag & Nacht“ aus und lässt kein gutes Haar an Anne Wünsche.

Jan Leyk hatte angeblich was mit Anne Wünsche

„Auf jeder Sperma-Party bekommt die ein neues Kind, ey. Ich kriege zu viel mit der Alten und immer das Kind da im Bild“, sagt Jan Leyk in einem Livestream mit Oliver Pocher und seiner Frau. Und dann platzt es plötzlich aus ihm heraus: „Und jetzt verrate ich euch mal was. Damit kann ich jetzt eigentlich auch Instagram löschen: Ich hatte was mit der, ja“, verrät Jan Leyk.

Ex-BTN-Star packt über intime Vergangenheit aus

Oliver Pocher bekommt in dem Clip dann einen Lachflash. Dann stellt Jan Leyk aber nochmal klar: „Ja, es ist so! Vor acht Jahren habe ich der Anne Wünsche ordentlich was vor die Badehose geknallt.“ Hatte er tatsächlich was mit Anne Wünsche? Sie selbst hat sich bisher noch nicht zu der vermeintlichen Vergangenheit geäußert. Schon gelesen? Anne Wünsche: Schwanger? Nun spricht sie endlich Klartext!