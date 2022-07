Anne Wünsche: Emotionaler Zusammenbruch nach der Geburt!

Anne Wünsche schwebt im Baby-Glück: Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin ist erst vor rund zwei Wochen erneut Mama geworden. Wird ihr aber nun alles zu viel? Die Influencerin scheint an dem alltäglichen Druck zu zerbrechen.

Anne Wünsche und ihr Partner Karim El Kammouchi wurden erst kürzlich Eltern und freuen sich über ihr erstes gemeinsames Kind Sávio Elio. Eigentlich müsste der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star total glücklich sein und das Familienglück in vollen Zügen genießen – aber das scheint genau nicht der Fall zu sein. Denn wie dioe Beauty jetzt verriet, geht es ihr alles andere als gut.

Anne Wünsche wird alles zu viel

Die Kinder, der Haushalt und die Arbeit – Anne Wünsche scheint das alles über den Kopf zu wachsen. „Ich will gern mehr funktionieren und euch besseren Content liefern“, sagt Anne Wünsche unter Tränen in einer Instagram-Story. Dann erklärt der Web-Star, warum sie das genau derzeit nicht kann: „Ich zerbreche heute einfach an dem täglichen Druck, funktionieren zu müssen. Funktionieren für meine Kinder, Hunde, Kooperationspartner, Angestellte, für euch.“

Die Influencerin sucht derzeit Hilfe

Sie will ihrer Community auch die negativen Seiten zeigen und diese gehöre dazu. Anne Wünsche ist aber dran, dass sie bald entlastet wird und sucht deshalb eine Haushaltshilfe, welche ihr Arbeit abnimmt. „Ich brauche sehr dringend Hilfe", gesteht die 30-Jährige. Ob sich bereits Bewerbungen gab oder sie bereits jemanden in Aussicht hat, verriet die Influencerin nicht.