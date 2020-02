Anne Theke: So tickt BTN-Kathrin Lettura privat!

SIE will wohl wirklich niemand als Boss haben! Anne Theke verkörpert seit fünf Jahren die Rolle der Kathrin Lettura bei „Berlin – Tag & Nacht“. Im Interview mit KUKKSI spricht der Serien-Star darüber, wie sie privat tickt.

Bei BTN ist Kathrin Lettura knallhart und ist die Chefin im Matrix. Emotionen lässt sie nicht zu und wenn einer ihrer Mitarbeiter mal ein Problem hat, ist ihr das auch ziemlich egal – für sie zählt nur eins: Hauptsache die Kohle im Matrix stimmt.

Kathrin Lettura ist die knallharte Matrix-Chefin

„Meine Serienfigur ist ziemlich kontrolliert und lässt sich Emotionen nicht ganz anmerken. In der letzten Zeit lässt sie etwas Emotionen zu, aber die letzten Jahre war sie immer gleich – wenn also jemand Probleme hatte, war das ‚Kathrin Lettura‘ ziemlich egal. Am Ende des Tages zählen für meine Serienfigur nur die Zahlen“, erzählt Anne Theke im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der „Movie meets Media“ im Hotel Adlon in Berlin.

Anne Theke ist privat ganz anders

Privat tickt die Anne Theke ganz anders. „Meine Rolle ist die Rich bitch, hat viel Geld und ist ziemlich hart – es ist in dem Fall ein Schauspiel. Privat ticke ich anders und bin eher chaotisch, unstrukturiert und überhaupt nicht geldgeil. Es macht mir aber sehr viel Spaß, die Rolle zu spielen“, sagt sie uns weiter.

So kam die Darstellerin zu BTN

Doch wie kam die Darstellerin überhaupt zu „Berlin – Tag & Nacht“? „Ich war auf einer Veranstaltung und bin dort angesprochen wurden. Zunächst dachte ich, dass die mich verarschen. Mein damaliger Caster ist aber drangeblieben und hat mehrere Tage nachgeforscht“, so Anne Theke.

Das war der schönste Moment am Set

Und was war bisher der schönste Moment am Set? „Einer der schönsten Momente am Set war, als ich mit der Rolle Milla so richtig ausrasten musste. Das war geil, wenn man eine solche Emotion spielen kann“, verriet uns der Serien-Star. Und das wird wohl in der Serie nicht der letzte Zoff im Matrix mit Milla gewesen sein… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.