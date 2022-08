Anne Heche: Feuer-Crash! Hollywood-Star wird wohl nicht überleben

Schreckliche Nachrichten aus Hollywood! Anne Heche hatte einen schweren Unfall. Diesen wird die Schauspielerin wohl nicht überleben, wie ihre Familie jetzt in einem Statement mitteilte.

Anne Heche ist unter anderem aus „Ally McBeal“ sowie „Sechs Tage, sieben Nächte“ bekannt. Die Schauspielerin hatte mit ihrem Wagen einen Unfall und krachte gegen ein Haus. Das Auto ging danach in Flammen auf. Mit schweren Verbrennungen wurde die „Volcano“-Darstellerin in ein Krankenhaus gebracht. In der Klinik liegt sie mittlerweile im Koma – die Chancen stehen schlecht, dass Anne Heche wieder aufwacht.

Anne Heche nach schwerem Unfall im Koma

„Leider erlitt Anne Heche bei ihrem Unfall ein schweres anoxisches Hirntrauma und liegt nach wie vor im Koma, in kritischem Zustand. Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt“, zitierten mehrere US-Medien eine Erklärung der Familie. Der letzte Wunsch der Schauspielerin wird berücksichtigt: „Sie hat sich dafür entschieden, ihre Organe zu spenden und sie wird lebenserhaltend gehalten, um festzustellen, ob welche lebensfähig sind“, sagte ein Sprecher der Familie.

Die Fans bekundeten ihr Beileid. Die Angehörigen haben sich in dem Statement bei der Community bedankt: „Wir möchten allen für ihre freundlichen Wünsche und Gebete für Annes Genesung und den engagierten Mitarbeitern und wunderbaren Krankenschwestern danken, die sich im ,Grossman Burn Center' im West Hills Hospital um Anne gekümmert haben." Der Sprecher der Familie lässt weiter verlauten: „Mehr als ihr außergewöhnliches Talent sah sie es als ihr Lebenswerk an, Freundlichkeit und Freude zu verbreiten … Sie wird für ihre mutige Ehrlichkeit in Erinnerung bleiben und wegen ihres Lichts sehr vermisst werden."