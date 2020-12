Angela Merkel verkündet: Der harte Lockdown soll kommen!

Sachsen hat als erstes Bundesland den harten Lockdown beschlossen. In dem Bundesland werden alle Läden und Schulen ab dem 16. Dezember 2020 dicht gemacht. Bei der Generaldebatte im Bundestag hat sich auch Angela Merkel für härtere Maßnahmen ausgesprochen.

Die Corona-Infektionen gehen einfach nicht zurück und auch die Todesfälle steigen immer weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat einen traurigen Rekord gemeldet: Innerhalb von 24 Stunden sind 590 Menschen an oder mit Corona verstorben. Der Teil-Lockdown zeigte bisher keine Wirkung – nun wird möglicherweise die ganze Republik wieder runtergefahren. Der bundesweite Lockdown rückt zumindest näher.

Angela Merkel spricht sich für härtere Regeln aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich bei der Generaldebatte im Bundestag für einen harten Lockdown aus und verwies auf Empfehlungen der Wissenschaft. Sie halte es für richtig, die Geschäfte nach Weihnachten bis zum 10. Januar 2021 zu schließen und die Kontakte noch weiter zu reduzieren. “Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun”, erklärte die Kanzlerin.

Auch andere Politiker sprechen sich für einen harten Lockdown aus. Sachsen ist bereits vorgeprescht und macht am Montag den Einzelhandel sowie Schulen und Kitas dicht. In Bayern gelten ab diesen Mittwoch strengere Ausgangsbeschränkungen sowie ein Alkoholverbot in Innenstädten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich ebenfalls für härtere Regeln nach Weihnachten ausgesprochen. "Wir brauchen nach Weihnachten einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um uns für 2021 wieder eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten", so der Politiker. "Deshalb: Wenn nicht jetzt, wann dann. Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr kann das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden", sagt der MP weiter.