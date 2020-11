Angela Merkel: Statement zur Corona-Lage!

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten trafen sich am Montag zum Corona-Gipfel! Die Bundeskanzlerin ist nach den Gesprächen vor die Presse getreten und hat sich zur aktuellen Gesundheitslage geäußert.

Seit dem 2. November 2020 gilt der Teil-Lockdown. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben ein Zwischenfazit gezogen. Noch wurden keine neuen Regeln verkündet, aber es gab einen Appell an die Bevölkerung: Die Kontakte sollen weiter deutlich eingeschränkt werden!

Kontakte sollen weiter reduziert werden

Bund und Länder haben die Menschen nochmal dazu aufgerufen, die Kontakte deutlich zu reduzieren. Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden und auf private Feiern soll man ganz verzichten. “Kontaktbeschränkungen sind unser Erfolgsrezept – und wir brauchen mehr davon”, erklärte Angela Merkel auf der Pressekonferenz. “Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Pandemie”, so die Kanzlerin.

Corona-Gipfel am 25. November entscheidet über neue Regeln

Die Kanzleirn betonte, dass die Infektionslage sich zwar verbessert hat, aber es sei noch keine Trendwende zu sehen und die Situation ist sehr kritisch. “Ich habe wenig Hoffnung, dass bis Ende November alles wieder gut ist”, sagte CSU-Chef Markus Söder. Angela Merkel kündigte ein weiteres Treffen am 25. November 2020 an. Dann soll über längerfristiges Konzept oder Verschärfungen beraten und entschieden werden, welche dann auch den Dezember und Januar betreffen – dann dürfte auch klar sein, wie Weihnachten in diesem Jahr ausfallen wird. “Heute haben wir gemahnt, in der nächsten Woche müssen wir entscheiden”, so Markus Söder.