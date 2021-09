Angela Merkel: So tickt die Kanzlerin privat!

Angela Merkel hatte in den letzten Jahren als Bundeskanzlerin mit vielen Krisen im In- und Ausland zu tun. Freizeit hat die Kanzlerin nur wenig, denn sie ist beinahe das ganze Jahr unterwegs. Doch wie tickt die Kanzlerin eigentlich privat?

Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel als Bundeskanzlerin ab – in Deutschland endet damit eine Ära. Sie wurde oft als die „Kanzlerin der Krisen“ betitelt – von der Finanz-, bis hin zur Flüchtlings- oder Corona-Krise. Nur selten lässt die Kanzlerin aus ihrem Privatleben etwas durchblicken. Einige Details sind aber dennoch bekannt – so beispielsweise, dass sie gerne Kartoffelsuppe zubereitet.

Die Kanzlerin verrät Details aus ihrem Privatleben

Die scheidende Bundeskanzlerin hat in einem Interview mal das Geheimnis ihrer Kartoffelsuppe verraten. „Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine. So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig“, sagt Angela Merkel damals gegenüber dem Magazin Bunte. Rouladen mit Rotkohl bereitet Angela Merkel ebenfalls gerne zu.

So unterstützt sie ihr Partner

Sie ist froh, einen Partner wie Joachim Sauer zu haben, welcher immer an ihrer Seite stehe und sie unterstützt – sowohl beruflich als auch privat. „Zum Beispiel indem er oft für uns einkauft. Insofern haben wir beide schon eine gute Arbeitsaufteilung. Seine Hilfe gibt mir die Möglichkeit, dass ich mich zurzeit auf den Wahlkampf konzentrieren kann“, so die CDU-Politikerin.

Julian F.M. Stoeckel traf Angela Merkel

It-Boy Julian F.M. Stoeckel durfte Angela Merkel auch schon kennenlernen. „Für mich ist Angela Merkel einer der spannendsten Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Sie ist wahnsinnig entwaffnet. Sie kam rein und man traut sich eigentlich nicht, was zu sagen. Sie ist immerhin die einflussreichste Frau von Europa oder sogar der Welt. Es war faszinierend, Angela Merkel zu treffen", verriet Julian F.M. Stoeckel damals auf der Music meets Media im exklusiven Interview mit KUKKSI.