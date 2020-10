Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland immer weiter an! Das bereitet den Politikern riesige Sorge. Nun hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit eindringlichen Worten an die Menschen gewandt.

Erst in dieser Wochen wurden die Maßnahmen deutlich verschärft – doch die Infektionszahlen steigen dennoch immer weiter! Damit die Pandemie nicht außer Kontrolle gerät, kommt von der Bundeskanzlerin ein eindringlicher Appell an alle: Man sollte möglichst besser zu Hause bleiben!

Man sollte lieber zu Hause bleiben

“Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause”, sagte Angela Merkel in ihrem Video-Podcast am Samstag. “Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist”, so die Kanzlerin weiter. “Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort. Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht”, fügte sie hinzu.

Es stehen schwierige Monate bevor

“Für die eigene Gesundheit und die all derer, denen wir eine Erkrankung ersparen können. Dafür, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, dass die Schulen und Kitas unserer Kinder geöffnet bleiben. Für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze”, heißt es in dem Statement weiter. Uns stehe eine schwierige Zeit bevor: “Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor.” Deutschland sei in einer “ernsten Phase der Pandemie”, sagt Angela Merkel. Es zähle jeder Tag, damit sich das Coronavirus nicht unkontrolliert ausbreitet. Bisher ist Deutschland gut durch die Pandemie gekommen – doch nun steigen auch die Zahlen hier sprunghaft an und es gibt täglich mehr Neuinfektionen, als noch im Frühjahr. Schon gelesen? Corona-Zahlen explodieren! Droht ein neuer Lockdown?