Aneta Sablik: Das macht die Ex-DSDS-Gewinnnerin heute

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ konnten einige Sänger:innen durchstarten – dazu zählt auch Aneta Sablik. Im Jahr 2014 konnte sie sich durchsetzen und ging als Siegerin hervor. Doch wie ging es nach dem Finale eigentlich weiter?

Mit dem Hit „The One“ sang sich Aneta Sablik in die Herzen der Zuschauer und gewann 2014 die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Aneta Sablik hat sich weiter entschlossen, an der Musik festzuhalten. Sie brachte ein Album heraus, welches wie die Single „The One“ hieß. Die Single landete auf dem ersten Platz der Charts, das Album auf dem elften Platz. Es sollte anschließend eine Tour geben, welche jedoch bis auf zwei Termine abgesagt wurde.

Aneta Sablik wollte beim ESC antreten

Aneta Sablik hat im Laufe der Zeit weitere Singles veröffentlicht und arbeitete sogar mit Carmen Geiss zusammen. Aneta Sablik ist in Polen geboren – daher versuchte die ehemalige DSDS-Gewinnerin, für ihr Heimatland beim „Eurovision Song Contest“ im Jahr 2017 aufzutreten. Das liefjedoch nicht ganz nach Plan: Mit dem Song „Ulalala“ landete sie beim Vorentscheid jedoch auf dem vorletzten Platz. Trotz der Niederlage hielt sie an der Musik fest und war auch in einigen TV-Formaten zu sehen – so nahm die Sängerin auch in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ teil.

Die DSDS-Gewinnerin ist auch bei Instagram erfolgreich

Im Jahr 2016 nahm Aneta Sablik an der TV-Show „Dance Dance Dance“ teil, wo sie DJ Bobo kennenlernte. Mit ihm durfte sie dann auf Tour gehen. Zwischen 2018 und 2021 kamen unter anderem die Songs „Zeit mit dir“, „So muss Sommer sein“, „Nur mit dir“ und „Sag mir“ raus. Aneta Sablik ist nicht nur Sängerin und TV-Star, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin. Denn allein bei Instagram kommt sie auf stolze 85.000 Fans. Dort postet sie regelmäßige Updates und gibt ihren Fans einen Einblick in ihr Privatleben. Schon gelesen? Jan-Marten Block: Das wurde aus dem letzten DSDS-Gewinner