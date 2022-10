Andrej Mangold: Unfall-Drama um Ex-Bachelor!

Andrej Mangold ist mit den Nerven am Ende! Der ehemalige Bachelor hat sich eine schlimme Verletzung am Knie zugezogen. Sein Leben wurde seitdem auf den Kopf gestellt. In einem Statement wendet er sich an seine Community.

Andrej Mangold gibt immer wieder private Update aus seinem Leben – so auch die negativen Dinge aus seinem Alltag. Seit seiner Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ läuft für ihn eigentlich alles nach Plan. Nun muss Andrej Mangold einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Ex-Bachelor hat sich am Knie verletzt. Das verriet er jetzt selbst bei Instagram.

Andrej Mangold hat sich am Knie verletzt

„Ich habe mich am Samstag am Knie verletzt beim Basketball. Es ist der Super-Gau eingetreten. Ich habe mir mein Kreuzband, was 2016 gerissen ist und operiert wurde, wieder gerissen“, schrieb Andrej Mangold bei Instagram. Es sei „das Beschissenste, was passieren kann“, so der ehemalige Rosenkavalier weiter. Er wollte seiner Community nicht verheimlichen, dass er am Boden zerstört sei.

Der letzte Kreuzbandriss hatte schlimme Folgen für Andrej mangold – er musste nicht operiert werden, sondern auch eine Reha machen. Er sei durch die Hölle gegangen, schrieb er weiter in dem sozialen Netzwerk. „Trotzdem ist es immer wieder eine enorme Herausforderung, Rückschläge zu akzeptieren und mit ihren Konsequenzen umzugehen und vor allem zu verstehen, warum sollte das nun passieren? Was soll es mir für meinen weiteren Weg sagen oder lehren?", so Andrej Mangold.