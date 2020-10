Andrej Mangold: Statement zum Mobbing-Vorwurf im Sommerhaus!

Andrej Mangold und Jennifer Lange bekommen wegen dem “Sommerhaus der Stars” ziemlich viel Hate ab. Das Bachelor-Paar hat daraufhin nicht nur Kooperationspartner verloren, sondern es hagelte auch Kritik von vielen Usern. Nun meldet sich der ehemalige Rosenkavalier zu Wort.

Die User im Netz werfen den Paar im “Sommerhaus der Stars” sogar Mobbing vor. Denn immer wieder stichelten Andrej Mangold und Jennifer Lange gegen Eva Benetatou. Für einige Zuschauer ging das eindeutig zu weit! Deshalb hagelte es bei Instagram viel Kritik für das Paar – sogar die Kommentarfunktion musste abgestellt werden!

Andrej Mangold meldet sich zu Wort

Nun meldet sich der Ex-“Bachelor” in einem langen Statement bei Instagram zu Wort. “Hey Leute, bin wirklich schockiert was hier auf meinem Profil die letzten Tage abgeht! An Alle, die meinen hier Hass und Negatives verbreiten zu müssen: Glaubt IHR das wirklich, was ihr da teilweise so schreibt? Wart ihr vor Ort? Ihr seht Ausschnitte, welche von 24 Stunden pro Tag in einer Exremsituation auf ein Minimum zusammengeschnitten wurden. Natürlich wirkt dann alles sehr extrem und polarisierend, sonst wäre so eine erfolgreiche Sendung auch nach einer Folge auserzählt”, schreibt Andrej Mangold bei Instagram.

“Lasst euch von solchen Formaten/Sendungen doch einfach unterhalten, denn nur um das geht es doch oder nicht?! Wer uns wirklich kennt weiß wie wir ticken und drauf sind! Ich habe grundsätzlich gegen niemanden etwas und bin offen, aber oft kennt man eben auch nicht alle Begleitumstände und die Geschichte hinter manchen Dingen und Personen. […] Wir sind positive Menschen und wollen mit euch positive Momente teilen und erleben”, so der ehemalige Bachelor weiter.

Andrej Mangold und Jennifer Lange können die Kritik nicht nachvollziehen. Dennoch bekommen die beiden das Verhalten im "Sommerhaus der Stars" zu spüren: Denn sie gelten bei den Zuschauern mittlerweile nicht nur als unbeliebtestes Paar in der TV-Show, sondern haben dadurch auch zahlreiche Werbedeals verloren. RTL und TVNOW zeigen "Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr.