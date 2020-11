Andrej Mangold: Neues Statement zum Liebes-Aus von Jenny!

Nach dem “Sommerhaus der Stars” zerbrach ihre Liebe! Andrej Mangold und Jennifer Lange verkündeten vor einigen Tagen ihre Trennung. Nun äußert sich der ehemalige “Bachelor” erneut dazu und übt Kritik.

Im “Sommerhaus der Stars” hielten Andrej Mangold und Jennifer Lange noch zusammen. Doch dem Druck hat das Paar dann letztendlich doch nicht standgehalten. Schließlich wurde den beiden von den Usern auch Mobbing vorgeworfen und waren deshalb viel Kritik im Netz ausgesetzt. Das war für die Beziehung möglicherweise eine Zerreißprobe.

Andrej Mangold äußert sich zur Trennung

Bei Instagram gibt es zur Trennung nun ein neues Statement von Andrej Mangold. “Manchmal sehen Veränderungen zuerst einmal negativ aus. Doch bald wirst du feststellen, dass sie in deinem Leben nur Platz schaffen, damit etwas Neues, etwas Wundervolles entstehen kann”, schrieb der Ex-Rosenkavalier in dem sozialen Netzwerk. Und weiter teilt er seiner Community mit: “Ich danke euch Allen für eure Nachrichten in denen ihr mir euren Support, Kraft, Zuversicht und positive Energie mit auf meinen weiteren Weg gegeben habt! Ihr seid die Besten.”

Kritik bei Instagram

Das waren ziemlich versöhnliche Worte. In einer Instagram-Story dagegen übt der ehemalige “Bachelor” jedoch heftige Kritik. “Ich war die letzten Tage ein bisschen mehr auf Instagram unterwegs und war immer wieder überrascht, wie viele Menschen es dort draußen gibt, die meinen Namen benutzen, um irgendwie Schlagzeilen zu bekommen. Da denke ich mir immer: Leute, habt ihr nichts zu tun, außer über mich zu sprechen? Ist euer Leben so langweilig, dass ihr euch über mich, die Situation oder Jennifer äußern müsst? Ich werde die Person jetzt nicht nennen, weil ich ihr keine Plattform geben will”, meint er dort. Schon gelesen? Liebes-Aus: Andrej Mangold & Jennifer Lange haben sich getrennt!