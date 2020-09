Anastasiya Avilova: Kampfansage an Elena Miras!

In SAT.1 fliegen wieder die Fäuste! Nachdem am vergangenen Freitag bereits das erste Promiboxen stattfand, läuft nun die zweite Folge. Und die hat es wieder in sich: In den Ring wird Anastasiya Avilova gegen Elena Miras antreten. KUKKSI hat mit dem Playmate vor dem Fight gesprochen.

Anastasiya Avilova hat in den vergangenen Wochen viel trainiert, um als Siegerin aus dem Kampf zu gehen. “Ich trainiere derzeit sehr viel und habe Kraft- und Ausdauertraining. Das ist sehr intensiv, denn ich hatte im Boxen keinerlei Vor-Erfahrung”, sagt Anastasiya Avilova im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum nimmt Anastasiya Avilova am Promiboxen teil

Und wie kam es dazu, dass das Playmate beim Promiboxen überhaupt mitmacht? “Ich wurde vor längerer Zeit angefragt. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht. Weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, in den Ring zu steigen und Menschen zu schlagen – denn normalerweise trage ich eher High Heels. Aber ich habe mich es dann doch getraut”, verriet sie uns.

Das sagt sie zu ihrer Gegnerin Elena Miras

Im Ring wird sie gegen Elena Miras die Fäuste fliegen lassen. "Zu meiner Gegnerin brauche ich nicht viel sagen. Das macht sie ja selbst bereits. Es ist aber definitiv keine angenehme Person", so das Model. Und was würde Anastasiya Avilova ihrer Gegnerin am liebsten vor dem Kampf sagen? "Eigentlich habe ich ihr nichts mehr zu sagen. Ich bin froh, dass sie im Ring Mundschutz hat. Da kann sie wenigstens nicht singen, denn dann wäre ich direkt K.O. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Ich bin aber froh, dass ich mich mit meiner Gegnerin nicht verstehe – denn einen anderen Menschen könnte ich nicht schlagen", so die Beauty. Das große Promiboxen zeigt SAT.1 am kommenden Freitag um 20:15 Uhr.