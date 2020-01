Anastasiya Avilova: Ihr Ex hat sie in die Magersucht getrieben!

Im Dschungelcamo kämpft Anastasiya Avilova derzeit um die Busch-Krone. Bisher war die „Temptation Island“-Kandidatin eher ruhig – doch nun zeigt sie sich von einer ganz emotionalen Seite und macht ein schockierendes Geständnis.

Einige Stars sind bisher im Dschungelcamp aufgefallen – vor allem Danni Büchner und Elena Miras nahmen bisher kein Blatt vor den Mund. Anastasiya Avilova hielt sich bisher zurück – doch nun redet sie endlich auch mal. Die 31-Jährige berichtet bei „Ich bin von einer Star – Holt mich hier raus!“ von ihrer traurigen Vergangenheit. „Ich hatte von 16 bis 19 einen so schlimmen Freund, der hat mir so viele Komplexe gemacht“, offenbart das Model.

Sie war abhängig von ihrem Freund

„Er hat immer gesagt ich bin fett, hässlich und so. Ich habe mich dann sehr ausgehungert, weil ich mich immer so fett fühlte. Aber ich war ja nicht fetter als jetzt. Die Komplexe hatte ich dann noch sehr lange! Das war keine Liebe, das war Abhängigkeit. Das war Horror pur. Er war sehr eifersüchtig. Am Ende durfte ich keine Röcke tragen, mich nicht schminken. Er hat mich auch geschlagen. Ich war so naiv“, sagt Anastasiya Avilova.

Anastasiya Avilova hatte Bulimie

Im Dschungeltefon holt sie dann noch weiter aus. „Der Mensch, der dich liebt, wird dich niemals schlagen. Man muss dann aufstehen und gehen. Bulimie hatte ich auch. Ich wollte immer ultraschlank sein. Ich habe mich damals zum Opfer machen lassen, weil ich so jung war, unerfahren und mein Selbstbewusstsein war schon immer etwas ganz anderes als stark! Jetzt ist das alles gottseidank vorbei. Teilweise bin ich diese Last selber losgeworden, teilweise war ich auch beim Psychologen. Mir geht’s jetzt super“, so das Model. Damals war sie 16 Jahre alt – das sie drei Jahre lang bei ihrem Freund blieb, kann sie heute nicht verstehen. Nun blickt sie positiv in die Zukunft. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.