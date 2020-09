Anastasiya Avilova: Hat das Playmate einen Freund?

Anastasiya Avilova will es alles zeigen! Das Model nimmt nämlich am SAT.1-Promiboxen teil und wird im Ring gegen Elena Miras antreten. Die Beauty hat nun auch enthüllt, wie es bei ihr im Liebesleben aussieht.

Das Playmate freut sich auf die Herausforderung, beim Promiboxen teilzunehmen. “Am Anfang war ich etwas nervös. Aber mittlerweile weiß ich durch das Training, wie Boxen funktioniert. Jetzt habe ich große Lust, an dem Format teilzunehmen und will vor allem auch gewinnen”, sagt Anastasiya Avilova im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das sagt Anastasiya Avilova zu Elena Miras

Über ihre Gegnerin verliert sie kein gutes Wort. Zu meiner Gegnerin brauche ich nicht viel sagen. Das macht sie ja selbst bereits. Es ist aber definitiv keine angenehme Person”, so das Model. Sie selbst hat sich noch geprügelt: “Es ist das erste Mal. Ich habe meinen Trainer geschlagen, aber das war’s. Ich habe mich noch nie geprügelt. Ich meide immer alle Konflikte und wenn löse ich diese dann mit Worten.”

Das Model ist derzeit Single

Immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Freund – aber wie sieht es denn eigentlich in ihrem Liebesleben aus? “Gerade boxe ich zu viel. Ich bin aber Single”, so Anastasiya Avilova. Derzeit ist der TV-Star auch nicht auf der Suche: “Ich bin derzeit nicht auf der Suche. Ich komme allein auch sehr gut zurecht.”

Ihren künftigen Partner will sie bei Instagram raushalten

Und sollte sie mal wieder einen Mann haben, wird die Beauty ihn wahrscheinlich nicht in den sozialen Netzwerken zeigen. “Ich weiß nicht, ob ich meine nächste Beziehung zeigen würde. Denn durch Social Media kann da schon viel kaputt gehen. Ich halte beispielsweise auch meine beste Freundin raus”, verriet Anastasiya Avilova. Ob sie im Ring gegen Elena Miras überzeugen kann? SAT.1 zeigt das große Promiboxen am Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Anastasiya Avilova: Kampfansage an Elena Miras!