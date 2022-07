An diesem Strand werden gruselige Puppen angespült

Die meisten von uns verbringen den Urlaub am liebsten schön am Strand. Dazu noch richtig schönes Wetter und ein kalter Drink. Besser geht es kaum. Aber stell dir vor, dort wird nicht nur irgendwelcher Müll, sondern auch noch ständig gruselige Puppen angespielt. Man würde gleich den Gedanken haben, im Horrorfilm zu sein. In den USA ist das allerdings bittere Realität.

Stadt, Berge oder Strand. Das sind so die Kategorien, die man hat, wenn man Urlaub machen möchte. Die meisten entscheiden sich dann doch lieber für den Strand. Allerdings ist er nicht überall auf der Welt gleich idyllisch. So gibt es in den US-amerikanischen Staaten einen absoluten Horrorstrand, den du lieber vermeiden solltest.

Dieser Horrorstrand ist voller Puppen

Der Strand um den es hier geht, befindet sich in Texas. Nicht nur, dass dort einfach immer wieder Teile von Puppen an Land gespült werden. Sie sind auch noch voller Muscheln und Algen, was die Sache noch gruseliger macht. So gehen derzeit mehrere Biologen und Wissenschaftler dem Grund der Ursache nach. Immerhin schreckt das viele Badebesucher ab, wenn regelmäßig Köpfe und andere Körperteile von Puppen gefunden werden. Es gibt aber auch schon eine Vermutung dafür.

Das könnte die Ursache sein

Es schreckt zwar viele Urlauber ab, doch es gibt auch eine Gruppen von Menschen, die die Sache echt fasziniert. Allerdings ist das nicht der Sinn der Sache eines Strandes. Es ist nicht nur gruselig, sondern auch noch pure Umweltverschmutzung. Daher geht man der Sache nun näher nach. Bisher hat man die genaue Ursache noch nicht herausfinden können. Allerdings sollen die Strände einfach nur „Schrottmagneten“ sein. „Strände an der Küste von Texas bekommen zehnmal so viel Müll ab wie jeder andere Strand im Golf von Mexiko“, so Jake Tunnell gegenüber Worth Star-Telegram, welcher zu einem Team von Biologen gehört, die sich dem Problem annehmen. Schon gelesen? Forscher warnen: Müssen Touris bald auf Sandstrände verzichten?