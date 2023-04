An diesem Datum gehen die meisten Menschen fremd

Fremdgehen ist in einer Beziehung der krasseste Vertrauensbruch und endet dann meist auch mit einem Schlussstrich. An einem Tag sollte man besonders aufpassen: Eine Studie hat herausgefunden, an welchem Datum die meisten Menschen fremdgehen.

Es gibt Menschen, welche leider immer wieder fremdgehen – und das, obwohl sie sich in einer Beziehung befinden. Ein Seitensprung ist der schlimmste Vertrauensbruch in einer Partnerschaft. Für den Betrogenen bricht dann meist eine Welt zusammen – zumindest dann, wenn der Ausrutscher ans Tageslicht kommt. Als wäre das nicht alles schlimm genug, ist ein Datum besonders gefährlich. Denn eine Studie will herausgefunden haben, an welchem Tag die meisten Menschen fremdgehen.

Dieses Datum ist besonders gefährlich

Viele Menschen sind auf dem Dating-Portal Illicit Encounters unterwegs, um eine Affäre zu suchen. Die User sind jedoch nicht Single, sondern verheiratet! Die Plattform hat eine Studie ins Leben gerufen und die Menschen gefragt, wann sie fremdgegangen sind. Das Ergebnis: Am 18. November haben besonders viele verheiratete Männer eine Affäre gesucht. Man muss aber auch erwähnen, dass insgesamt nur 300 User befragt wurden – die Studie ist also keinesfalls repräsentativ. Grund dafür soll vor allem die stressigste Weihnachtszeit sein – die Männer suchten demnach etwas Ablenkung.

Auch an diesem Tag sollte man aufpassen

Doch nicht nur der 18. November gilt als gefährlich – es gibt nämlich noch einen weiteren Tag. Es handelt sich dabei um den 21. Juli. Grund dafür ist, dass es mit der Familie bald in den Sommerurlaub gehe und wollten sich davor noch etwas austoben, da im Urlaub keine Zeit für eine Affäre bleibt. Laut der Statistiken des Portals suchen an diesem Tag 65 Prozent mehr User nach einem Abenteuer außerhalb ihrer eigentlichen Beziehung. Ob das aber alles so stimmt, sei dahingestellt. Fakt ist aber: Die Männer waren bereit, ihre Partnerinnen zu betrügen – und allein diese Tatsache ist traurig. Schon gelesen? Das sind die 6 häufigsten Gründe für einen Seitensprung