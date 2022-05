Amok-Alarm: Schüsse an Schule in Bremerhaven!

Amok-Alarm an einer Schule in Deutschland! Am Lloyd Gymnasium in Bremerhaven sind Schüsse gefallen. Das meldet laut Medienberichten die zuständige Polizeibehörde.

Bei dem Schusswechsel wurde ein Mensch schwer verletzt. Ein Täter konnte gefasst werden, zwei weitere sind auf der Flucht. Das meldet die Bild-Zeitung. Laut Nord24 hätte eine Schülerin einige Schüsse gehört und haben daraufhin die Polizei verständigt. In dem Moment soll sie sich auf der Toilette befunden haben. Derzeit durchsucht die Polizei die Schule. Die Schüler haben sich in den Klassenzimmern verbarrikadiert.

