Amira Pocher: Nächste Hiobsbotschaft nach dem Liebes-Aus!

Damit haben die meisten wohl nicht gerechnet! Zwar gab es in den vergangenen Monaten bereits Gerüchte, aber jetzt ist es offiziell: Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt! Nach dem Liebes-Aus muss Amira Pocher gleich noch eine Hiobsbotschaft verkraften.

Im Podcast „Die Pochers!“ haben Oliver und Amira Pocher über das Ehe-Aus gesprochen. „Trennung ist doch ein schönes Stichwort“, so Oliver Pocher. Dann hat Amira Pocher die Trennung verkündet: „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt.“ Die Trennung ging wohl von Amira Pocher aus. „Ich wollte mich nicht trennen, aber jetzt ist diese Situation, wie sie ist. Das muss man annehmen und gucken wie es weitergeht“, so Oliver Pocher.

VOX-Show „My Mom, Your Dad“ fliegt aus dem Programm

Amira Pocher stellt aber klar: Beruflich werden sie weiterhin zusammenarbeiten und werden auch gemeinsam für die Kinder da sein. „Wir sind weiterhin für euch als Podcast-Paar da. Privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind“, verriet sie. Dennoch muss die 30-Jährige auch einen beruflichen Schicksalsschlag verkraften: Ihre TV-Show „My Mom, Your Dad“ wird aus dem Programm geschmissen!

Die Datingshow kam bei den Zuschauer*innen nicht an – die Quoten lagen im Keller. Deshalb zieht der TV-Sender VOX die Notbremse und kickt das Datingformat aus dem Programm. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe nämlich nur bei dreieinhalb Prozent, wie Quotenmeter berichtet. Die restlichen fünf Folgen werden demnach nicht mehr im TV gezeigt, aber sind auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Bei „My Mom, Your Dad“ ging es darum, dass Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln. Von der Kids-Villa konnten die Teilnehmer ihre Eltern beobachten.