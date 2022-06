Amira Pocher: Heftiger Shitstorm nach angeblicher Doppelmoral!

Dass Amira und Oliver Pocher gern den ein oder anderen Influencer offen für ihre Werbung kritisiert haben, ist nichts Neues. Doch ausgerechnet das wird nun der 29-Jährigen vorgeworfen. Sie hat nämlich nun selbst ein Produkt beworben und dafür gab es einen heftigen Shitstorm. Von vielen Usern wurde ihr nämlich Doppelmoral vorgeworfen!

Mit diesem Gegenwind hat die Ehefrau des Comedians Oliver Pocher wohl nicht gerechnet. Eigentlich wollte sie nur Werbung für ihr neues Produkt machen. Doch daraus würde für sie ein echter Spießrutenlauf. Sogar der bekannte Hamburger Kiezrapper Gzuz hat nun gegen die Aktion geschossen und ihr so einiges vorgeworfen.

Amiras Kritik an Influencern

Amira Pocher kritisierte schon mehrere Male andere Influencer für ihre Werbeaktionen. So kam es öffentlich auf Instagram immer wieder zu Beefs, weil den Pochers einfach nicht gefallen hatte, wie andere Influencer für ihre Produkte geworben hatten. Doch nun wurde der Spieß mal umgedreht. Sie selbst brachte nämlich einen Nagellack auf den Markt. Lange musste man nicht warten, bis der Shitstorm seinen Lauf nahm und richtig heftig wütete. Auch der Rapper Gzuz mischte sich mit ein.

Heftiger Shitstorm für Amira Pocher

Dass sie für ihren Nagellack auf Instagram warb, kam sehr gemischt an. Natürlich gab es viele Fans, die es gut fanden. Es gab aber auch nicht wenige User, die die Aktion eher negativ sahen. Viele Personen sahen darin kaum einen Unterschied zwischen ihrer Werbung und derer, die sie kritisiert hatte. So meldete sich auch der Hamburger Musiker Gzuz zu Wort. „Aber gegen andere Influencer schießen, die versuchen, mit Werbung Geld zu machen. Doppelmoral des Grauens", sagte er selbst in einer seiner Instagram-Storys. Dafür bekam er auch sehr viel Zustimmung von vielen Followern.